Indépendance : Oscar Temaru appelle les Tahitiens de Calédonie à « soutenir leurs frères Kanak »

Oscar Temaru a dénoncé ce matin le maintien de la date du 12 décembre pour le troisième et dernier référendum de l’accord de Nouméa. Le Tavini pourrait se « mobiliser » en soutien aux indépendantistes du FLNKS, qui avaient demandé un report. Au passage l’ancien président dénonce le rapport de l’assemblée sur l’avenir institutionnel du Caillou qui viserait à « intimider » les populations. Lire aussi : Immigration, immobilier… La Polynésie va « suivre de près » le referendum calédonien

Le référendum calédonien maintenu à la date du 12 décembre

« Un montage » pour « intimider » les populations tahitiennes. C’est ainsi qu’Oscar Temaru qualifie la mission de l’assemblée sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, ou en tout cas le rapport qui en a résulté. Ce rapport, qui s’appuie notamment sur des sondages réalisés sur le Caillou, faisait état de potentiels mouvements de population importants vers le fenua en cas d’indépendance ou d’instabilité. Il s’agissait surtout, pour les représentants qui ont travaillé sur le sujet, comme Philip Schyle, d’envisager les répercussions d’un tel exode en matière d’emploi ou d’immobilier à Tahiti. « Avant d’aller vous occuper des gens qui vivent très bien là-bas, occupez-vous d’abord des jeunes d’ici qui n’ont pas de travail et des familles qui n’ont pas de maison, qui vivent sur les trottoirs », rétorque Oscar Temaru, assurant que le projet indépendantiste protègera tous les habitants de la Calédonie. Ce rapport s’inscrit dans « une politique d’intimidation », estime-t-il, lançant un « appel à la population tahitienne de Nouvelle-Calédonie de soutenir leurs frères Kanak » dans leur « droit fondamental » à l’autodétermination. La communauté wallisienne « a fini par le comprendre », ajoute-t-il, en référence au parti communautaire l’Éveil océanien qui, depuis 2018, forme des alliances de part et d’autre de l’échiquier politique. Malgré ce positionnement central, qui a beaucoup remué la politique calédonienne, le jeune parti n’avait pas donné de consigne de vote lors des derniers référendums. Et rien n’indique aujourd’hui que la communauté wallisienne du Caillou, traditionnellement favorable au maintien dans la France, ait massivement basculé dans le camp du « oui » à l’indépendance.

Le Tavini, quoiqu’il en soit, continuera de soutenir le mouvement pro-Kanaky « comme il l’a toujours fait ». Aussi, Oscar Temaru, comme les élus indépendantistes calédoniens, dénonce le maintien par l’état du troisième et dernier référendum de sortie de l’accord de Nouméa à la date du 12 décembre. « Les communautés, les gens qui vivent dans les tribus sont toujours dans le deuil » après la vague de Covid qui a fait 272 morts en Calédonie, explique le maire de Faa’a, le destin de ce pays ne doit pas être décidé à Paris ». Une argumentation qui fait écho aux appels aux reports du FLNKS et, plus récemment, des autorités coutumières calédoniennes. L’État a pourtant confirmé mardi que la stabilisation de la situation sanitaire permettait l’organisation du scrutin. Le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu avait plusieurs fois pointé que tous les partis s’étaient engagés à faire aboutir le processus référendaire et que beaucoup de Calédoniens, du côté loyaliste notamment, demandaient de sortir au plus vite de longues années d’incertitudes sur l’avenir institutionnel. Le front indépendantiste doit se réunir lundi pour discuter de sa réaction à ce maintien, précise Oscar Temaru, qui s’est entretenu avec Roch Wamytan ce vendredi. Le FLNKS pourrait, comme il a menacé de le faire, appeler au boycott du scrutin, voir se mobiliser contre son organisation, ce qui pourrait faire monter les tensions à Nouméa. « J’attend de voir leur décision pour voir ce que nous allons faire ici », ajoute l’ancien président du Pays.