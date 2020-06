Indivision : 13 nouvelles aides attribuées, et 8 nouveaux professionnels encartés

Le ministre de l’Économie verte et du domaine, Tearii Alpha, a remis ce lundi 8 cartes professionnelles de médiateurs fonciers, généalogistes et agents de transcription. Il a également remis des aides à la sortie d’indivision à 13 familles.

Le Pays compte désormais huit nouveaux professionnels impliqués dans la gestion de l’indivision : un médiateur foncier, quatre généalogistes et trois agents de transcription, ont ainsi reçu leur agrément. Au total, la Polynésie a maintenant 3 médiateurs dont un à Moorea, 17 généalogistes et 8 agents de transcription qui « garantissent un service professionnel à l’usager ».

Par ailleurs, 13 familles de Tahiti, Moorea, Maupiti, Huahine, Bora Bora et Tahaa ont reçu leur aide à la sortie d’indivision (ASI), une aide financière sous conditions de ressources, qui peut atteindre 5 millions de Fcfp et qui est destinée à couvrir les frais de notaire, géomètre, avocats et de droits d’enregistrement nécessaires au partage des terres, pour les familles qui bénéficient d’une décision de justice définitive et ne parviennent pas, faute de moyens, à finaliser le processus. En 2019, le Pays a consacré 92 millions de Fcfp à ce dispositif.

Avec communiqué.