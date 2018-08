Inscription à la Sécu gratuite pour les étudiants polynésiens

L’affiliation à la sécurité sociale est maintenant gratuite pour les étudiants polynésiens en raison de l’adoption de la loi orientation et réussite des étudiants. Les étudiants pourront procéder à l’ouverture de leurs droits à partir du 1er septembre.

La Délégation de la Polynésie a fait savoir jeudi matin qu’à partir du 1er septembre les étudiants polynésiens pourront s’affilier à la sécurité sociale gratuitement. Une gratuité rendue possible par l’adoption de la loi orientation et réussite des étudiants en février dernier. A noter cependant que les démarches d’affiliation seront différentes pour les nouveaux étudiants et ceux déjà inscrits. Les nouveaux étudiants devront ainsi se rendre à la Caisse primaire d’assurance maladie de leur lieu de résidence avec leur numéro NIR délivré sur le site de l’ISPF. Les étudiants pourront ensuite créer un compte sur le site www.ameli.fr pour gérer les démarches et obtenir la carte vitale. Pour les étudiants déjà inscrits, aucune démarche, ils seront basculés automatiquement sur la CPAM de leur lieu de résidence. Il est possible de contacter la Délégation en cas de difficultés sur [email protected] ou au 01 55 42 66 00.