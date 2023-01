Insolite : un feu d’artifice annulé pour ne pas déranger un morse [vidéo]

Pas de feu d’artifice pour la ville côtière de Scarborough (Royaume-Uni) : le conseil municipal a préféré annuler son événement du 31 décembre, pour ne pas déranger un morse qui a fait une escale sur le port.

Il s’appelle « Thor the Walrus » (Thor le morse), et il avait déjà été repéré, début décembre, sur la côte proche de cette ville du Yorkshire, rapporte The Guardian. Il arrive très rarement que certains de ces animaux, isolés, descendent des alentours du pôle Nord et atteignent les îles britanniques. Et le 30 décembre, Thor avait décidé de faire escale au port de Scarborough. Des consignes avaient été données aux habitants pour qu’ils n’importunent pas ce spécimen d’une espèce protégée. Et sur les conseils de l’Association britanniques des plongeurs sauveteurs sous-marins, la mairie a décidé d’annuler le feu d’artifice de la Saint-Sylvestre afin de ne pas effrayer Thor. L’animal, qui ne semble ni malade ni blessé, a finalement repris la mer le lendemain après un réveillon au calme.

Welcome to Scarborough ‘Thor’ the Walrus. This is incredibly rare for the UK and never seen before locally. Please respect the cordons in place & keep noise to a minimum say British Divers Marine Life Rescue… pic.twitter.com/0w11Somu5s

— This is the Coast – Local Radio for the Coast (@ThisCoast) December 31, 2022