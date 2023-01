Micro-trottoir : vos souhaits et vos résolutions pour 2023 ?

C’est le moment de réfléchir aux souhaits et aux résolutions. Nous avons interrogé des personnes de tous âges qui se sont prêtées au jeu, et la santé est très présente parmi les préoccupations.

C’est l’heure des souhaits et des résolutions. À l’aube de la nouvelle année, nous avons interrogé des hommes et des femmes de tous âges. Une dizaine de personnes ont accepté de se prêter au jeu. Parmi les souhaits, beaucoup de grands classiques avec, en tête du classement, la paix dans le monde. « J’attends que tout le monde soit plus cool, qu’il y ait moins de guerre dans ce monde et que tout le monde profite de la vie ». Une aspiration qui a encore plus de sens cette année alors qu’en février dernier éclatait la guerre entre la Russie et l’Ukraine. On retrouve aussi dans la liste des souhaits quelques requêtes sur le physique, mais aussi et surtout la santé. « J’aimerais bien un nouveau corps et la santé ».

Et à la question des résolutions qui a surtout beaucoup fait sourire, chacun à ses réponses personnelles qui ne sont pas d’ailleurs pas toujours de vraies résolutions. « Continuer à faire du sport comme je fais tous les jours », « Plus d’écologie pour 2023 » ou encore « aller à la salle », chacun est plein d’entrain et de motivation dans l’espoir d’entamer 2023 de la manière la plus positive possible. Mais à la veille des grands repas de fin d’année, « manger, mais manger bien » figure également dans les bonnes résolutions.