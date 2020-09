Interdiction des sacs en plastique au fenua : les modalités d’application

À compter de ce mardi, certains sacs en plastique sont interdits dans les commerces. C’est la mesure phare d’une Loi du Pays votée en mai dernier et dont les autorités ont voulu repréciser les contours.

Après l’adoption de la loi du Pays relative aux dispositifs spécifiques applicables aux produits utilisant du plastique, le ministère de la Culture et de l’environnement, en charge de l’artisanat, a souhaité préciser les modalités de cette loi. Ainsi à compter de ce mardi 1er septembre 2020, seront interdits dans les points de vente :

tous les sacs oxo-fragmentables ;

tous les sacs de caisse à poignée en plastique léger, c’est-à-dire de moins de 50 microns d’épaisseur ;

tous les sacs à poignée en plastique léger (moins de 50 microns) destinés à l’emballage des fruits et légumes dans l’espace de vente.

À partir de cette date, il ne sera donc plus possible de proposer gratuitement ou à titre onéreux, ces types de sacs en plastique dans tous les points de vente de Polynésie française.

Nouvelle réglementation, nouvelle façon de consommer

Par ailleurs, cette nouvelle réglementation prévoit un principe général de réduction à la source de l’usage des plastiques pour tous les producteurs, importateurs, distributeurs et leurs clients et les invite à rechercher des alternatives plus durables.

Enfin, la nouvelle réglementation prévoit la possibilité pour les consommateurs de se présenter dans les magasins et espaces de vente de nourriture avec leurs propres contenants, afin d’être servis à la coupe ou en vrac.

Toutefois, il est précisé que les commerçants peuvent refuser les contenants souillés, humides ou inappropriés au contact alimentaire, les exigences relatives à l’hygiène ainsi que les modalités de vente devant être affichées clairement sur le lieu de vente.

Pour rappel, le texte interdisant l’utilisation des sacs plastique a finalement été adopté à l’unanimité, ce jeudi 14 mai, lors de la séance de la session administrative, à l’Assemblée. Maintes fois reporté, le texte était dans les cartons depuis 3 ans.