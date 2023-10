J-1 avant le lancement de la Hawaiki Nui Va’a 2023

Pour cette 30e édition les organisateurs ont décidé d’innover en proposant deux grandes nouveautés en plus des trois épreuves reines. Les vahine devront s’aligner sur deux étapes au lieu d’une pour espérer remporter le titre suprême et les va’a ta’ie seront, pour la première fois, au départ de cette course phare, au même titre que les V6.

On y arrive. Le départ de la 30e édition de la Hawaiki Nui Va’a, c’est déjà demain, mercredi. Plusieurs nouveautés sont à noter à l’occasion des 30 ans de cette mythique épreuve qui va réunir cette année 240 équipages. Le premier changement et non des moindres concerne les féminines qui devront disputer deux étapes, au lieu d’une comme c’est le cas depuis qu’elles ont été intégrées à cette grande fête du va’a.

Deux étapes pour jauger les vahine

« Une belle surprise » selon Alex de Va’a News qui précise aussi que les épreuves se tiendront sur deux journées d’affilée alors que « traditionnellement », elle se déroulait le jeudi matin, avant la deuxième étape des aito. Le premier départ des femmes sera donc lancé dès mercredi 1er novembre, à Raiatea, au départ du Marae Taputapuatea avec une arrivée prévue à Uturoa, soit uen étape de 17km. La deuxième étape est prévue le jeudi, en même temps que celle des hommes, entre Raiatea et Tahaa.

Le va’a ta’ie s’invite dans la course

Les vahine devront donc faire preuve de régularité pour espérer décrocher le titre suprême détenu par les Hawaïennes qui ont créé la surprise en 2022. L’autre grande nouveauté de cette édition, c’est l’inclusion d’une catégorie va’a ta’ie à la course. Les parcours devraient correspondre aux étapes de la catégorie reine avec un tronçon entre Huahine à Raiatea, puis Tahaa et enfin Bora Bora. Ces changements n’impactent pas le programme général de cette célèbre course de V6 qui garde sa génétique en proposant ces trois étapes habituelles aux meilleurs de la discipline.

Le grand chelem pour Shell ?

Dans la catégorie des seniors homme Shell Va’a, grand favori, va tenter de conserver son titre une quatrième année consécutive. « Si les rameurs parviennent à relever le defi il s’agira de la troisième fois dans l’histoire de la Hawaiki Nui, que Shell réalise cet exploit, précise le spécialiste du va’a. Le seul club qui avait réussi à égaler ce record de victoire d’affilée c’est EDT Va’a de 2014 à 2017. »

À J-1 du lancement de la première épreuve, Huahine est en effervescence. La pesée des va’a aura lieu cet après-midi et la cérémonie d’ouverture est prévue à 15 heures. Et n’oubliez pas que vous pouvez, cette année, vivre les départs et les arrivées en suivant le Mag de la Hawaiki Nui Va’a, à la fin de nos journaux de 6 heures, 7 heures et midi. Alex de Va’a News, notre spécialiste du va’a vous proposera aussi de suivre l’évolution des courses toutes les demi-heures, en direct sur Radio 1 et Tiare FM.