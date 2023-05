« Jamais trop jeune pour relever de grands défis », dit Jordy Chan

Le ministère des Grands travaux, de l’Équipement ainsi que des transports aériens, terrestres et maritimes a été confié au benjamin du gouvernement, Jordy Chan.

« Place aux jeunes » avait annoncé Moetai Brotherson et c’est chose faite. À seulement 29 ans, Jordy Chan a fait son entrée dans le gouvernement du Tavini Huiraatira. Il compte bien faire de sa jeunesse un atout : “pour moi la jeunesse dans le gouvernement c’est l’opportunité d’insuffler un nouveau dynamisme, d’avoir une nouvelle manière de faire de la politique”.

Jusqu’ici directeur adjoint du port Autonome, Jordy Chan est issu d’une solide formation. À l’âge de 18 ans, il est parti en métropole faire ses études. D’abord en classe préparatoire au lycée Saint-Louis à Paris durant deux ans, ensuite dans la prestigieuse école d’ingénieur des Ponts et Chaussées. Le jeune homme a également développé un intérêt pour l’économie, et particulièrement dans la lutte contre la pauvreté. Il a notamment travaillé en Haïti avec l’ONU et à Washington à la Banque mondiale dans le développement des infrastructures et des transports.

Jordy Chan se dit prêt à endosser ses nouvelles responsabilités. Il a affirmé « qu’on n’est jamais trop jeune pour relever de grands défis » et c’est avec cet état d’esprit qu’il compte faire bouger les choses. Les mesures prioritaires qu’il souhaite rapidement mettre en place sont les suivantes : l’amélioration des transports en commun et la construction aéroport international des Marquises.

Le nouveau ministre devrait très rapidement se mettre au travail. Il doit rencontrer en début d’après-midi, pour la passation des dossiers, René Temeharo, ex-ministre des Grands travaux et des transports terrestres ainsi que Jean-Christophe Bouissou, ex-vice-président et ex-ministre du Tourisme, de la Fonction publique, des Transports internationaux.