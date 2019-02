Jamel : « Je voudrais que mes enfants rencontrent la culture polynésienne »

Jamel Debbouze sera de retour sur la scène de To’ata ce samedi 2 mars, près de 15 ans après son dernier passage au fenua. L’humoriste se dit « très ému » de retrouver le public polynésien avec qui il avait « passé un moment particulier ».

L’année démarre fort sur la scène de To’ata avec le retour le 2 mars prochain de l’un des humoristes préférés des français : Jamel Debbouze, invité par Radio 1 et SA Productions. Sa dernière visite en Polynésie remonte à 2005. Près de quinze ans après, Jamel Debbouze est donc « très ému » de retrouver la Polynésie. « J’ai l’impression que ça fait tellement loin, c’était il y a très très longtemps, je me souviens je n’étais pas marié, je n’avais pas d’enfants et là je reviens en famille. Ca me parait une éternité ».

Le comédien compte justement faire partager à ses enfants ce qu’il a tant aimé lors de ses premiers voyages au fenua. Et il ne s’agit pas seulement de présenter « la princesse Vaiana » à sa fille, comme il l’a déclaré à plusieurs reprises dans les médias nationaux. « Tahiti c’est chaleureux, c’est fou », se souvient l’humoriste qui garde surtout un très bon souvenir du public polynésien.

Jamel Debbouze présentera à Tahiti son nouveau one-man-show « Maintenant ou Jamel ». L’humoriste remonte sur scène après six ans d’absence. « J’ai attendu aussi longtemps parce que j’avais besoin d’être en jachère et d’avoir quelque chose de fort à raconter ». Et il s’agit principalement de sa vision de la société et de sa vie personnelle. Comme à son habitude, Jamel Debbouze compte également « s’imprégner » de la société polynésienne pour adapter son spectacle.

« L’humour c’est assez universel », poursuit l’humoriste. « Je me souviens que l’on avait bien ri ensemble, alors je suppose que l’on ri des mêmes choses à quelque chose près ». Pas d’inquiétudes pour passer un vrai bon moment avec « Maintenant ou Jamel ». D’ailleurs Jamel Debbouze a un message pour le public polynésien.

Pratique :

Les billets sont en vente dans les magasins Carrefour, à Radio 1 Fare Ute et sur la billetterie en ligne.