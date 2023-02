La nouvelle application douanière est entrée en fonction ce vendredi à Tahiti-Faa’a. Créée pour faire gagner du temps aux voyageurs elle permettra aussi aux agents de la douane de renforcer les contrôles de sécurité en matière de fraudes et de stupéfiants à l’aéroport.



Fini, les paperasses administratives à rallonge pour les particuliers. Après deux ans de travail, la Direction des douanes a officiellement lancé, ce vendredi à l’aéroport, et en présence du ministre des Finances Yvonnick Raffin, son application « Je Déclare« . Une application gratuite et surtout pratique qui veut faciliter les démarches des usagers. Le voyageur pourra ainsi déclarer et payer sa « taxe forfaitaire voyageur », de manière autonome jusqu’à 48 heures avant son arrivée à Tahiti-Faa’a. Concrètement ce nouveau outil, inédit au niveau national, va permettre aux voyageurs souhaitant déclarer des marchandises de plus de 50 000 francs de ne plus avoir à s’arrêter au bureau des douanes. Et aux douaniers de ne plus procéder au « quittancement à la main » à l’arrivée. « Ça nous prend beaucoup de temps, explique Gérard, un douanier. Les usagers attendent alors qu’ils sont fatigués du voyage. Ça simplifie la tâche pour tout le monde ».

Plus de temps pour la lutte contre la fraude et les stupéfiants

Faire gagner du temps, y compris à l’administration douanière, qui va profiter des créneaux libérés pour renforcer les contrôles en matière de fraudes et de stupéfiants. « On a plusieurs missions : une mission fiscale parce qu’on travaille pour le Pays, ça permet de récolter de l’argent pour le fenua, précise Jean-François Tanneau, directeur régional des douanes. Mais on a d’autres missions régaliennes. Et cette nouveauté va nous permettre de réorienter nos contrôles sur le trafic d’ice. On le fait déjà bien évidemment, mais ça va permettre de renforcer cette mission très prioritaire ».

Plus d’autonomie des usagers ne veut pas dire plus de laisser-aller. Les contrôles aléatoires continueront d’être effectués au coup par coup, assure la douane. Attention donc aux fausses déclarations ou aux omissions tout aussi coupables. L’application « Je Déclare » est disponible gratuitement, depuis ce matin, sur les plateformes IOS (Iphone) et Android (toutes marques).