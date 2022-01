« Je suis un non-citoyen… je le revendique », dit le père Christophe

Dans son édito hebdomadaire le père Christophe fustige la lenteur des démarches administratives pour obtenir un permis de construire. Il attend toujours celui qui permettra la construction du centre d’accueil de jour destiné aux SDF, et qui a déjà trois mois de retard. Il signe « le non-citoyen » par refus de « l’injustice et de l’indifférence sociale ».

Depuis que la mairie de Papeete a demandé à Te Vaiete de libérer les locaux qu’elle occupait en mars 2021, la tension est palpable entre le père Christophe et les services publics. En cette fin d’année, l’homme de foi a par deux fois exprimé son indignation face à des délais qui se rallongent pour l’obtention du permis de construire du futur centre de jour. Le premier dépôt a été fait le 23 septembre 2021 et depuis, le dossier fait un va-et-vient qui n’est toujours pas terminé.

« Je ne peux pas être citoyen d’une communauté humaine qui ne voit pas l’autre… qui le méprise et l’exclut !!! »

Le 4 janvier, alors qu’il attendait une conclusion positive, le père Christophe a vu l’obtention de ce permis de construire repoussée de deux à trois mois supplémentaires, indique-t-il. Un délai du à l’intervention sur le dossier, à la dernière minute, de la section hygiène qui a fait des demandes complémentaires. L’accueil Te Vaiete a été déplacé au presbytère de la cathédrale de Papeete de manière provisoire en attendant que le futur centre voit le jour. « On risque de ne pas être dans les temps alors qu’au niveau des appels d’offres et du financement on est à jour » s’inquiète le responsable, alors qu’il espère un début de chantier au mois de mars.

Le Père Christophe est conscient que la situation n’est pas isolée mais le message est sans équivoque : « quand une administration qui n’a pas souffert de la Covid, qui en plus s’octroie une demi-journée à Noël et au Nouvel an en plus des autres… ils pourraient au moins se mettre au travail. »