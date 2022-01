Jean-Jacques Beineix, le réalisateur de «37°2 le matin», est mort

Jean-Jacques Beineix, auteur du film culte « 37°2 le matin », est décédé jeudi à l’âge de 75 ans, ont indiqué vendredi à l’AFP son frère Jean-Claude, ainsi que la femme et la fille du réalisateur.

Jean-Jacques Beineix, auteur du film culte « 37°2 le matin », est décédé jeudi à l’âge de 75 ans, ont indiqué vendredi à l’AFP son frère Jean-Claude, ainsi que la femme et la fille du réalisateur. Celui qui s’est fait connaître du public grâce à « Diva » (1981) et « 37°2 le matin » (1986), une histoire d’amour et de folie d’après le roman de même titre de Philippe Djian, avec Jean-Hugues Anglade et Béatrice Dalle, est décédé à son domicile parisien des suites d’une longue maladie.

Oscar du meilleur film étranger

Nommé à neuf reprises aux César, « 37°2 le matin » fut nommé à l’Oscar du meilleur film étranger et révéla Béatrice Dalle, qui incarnait le personnage de Betty.

Débuts dans la publicité

Né à Paris, Jean-Jacques Beineix entame des études de médecine avant de préparer la prestigieuse école de cinéma Idhec (aujourd’hui Femis) qu’il rate de peu. Ses premiers projets l’amènent à la publicité. Il réalisera notamment le spot anti-Sida multi-diffusé « Il ne passera pas par moi ». Après plusieurs projets, il décide de quitter le milieu. « C’est bien de mettre son talent au service de causes » et la publicité, « ce n’était pas des causes », expliquera-t-il. Après « 37°2 le matin » s’ensuivront plusieurs films, tous des échecs, dont « Roselyne et les lions ». En 2001, après neuf ans d’absence, il revient avec « Mortel Transfert », un échec critique et commercial complet. Il déclare, d’ailleurs, que ce film l’endette fortement.

Ce sera le dernier de ses six longs-métrages, suivi de documentaires pour la télévision (« Les enfants de Roumanie », « Place Clichy sans complexes »…), sous la bannière de sa société de production, Cargos Films. Ces dernières années, Jean-Jacques Beineix s’était consacré à l’écriture ; en 2020, il publiait son premier roman, « Toboggan »