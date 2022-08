La requête du Dr Théron contre l’obligation vaccinale mal partie au tribunal administratif

Le docteur Jean-Paul Théron était entendu au tribunal ddministratif mardi 23 août. Il conteste la loi de Pays sur l’obligation vaccinale votée par l’assemblée en août 2021 ainsi que les conditions de la campagne de vaccination. Le rapporteur public a jugé ses deux requêtes irrecevables juridiquement, et le tribunal rendra sa décision le 6 septembre. Par ailleurs le Dr Théron doit être entendu par le tribunal correctionnel ce vendredi, après quatre renvois, sur l’affaire dans laquelle il est accusé d’avoir agressé un clerc d’huissier et insulté les forces de l’ordre.

« Pas de fondement juridique » dans les critiques de Jean-Paul Théron soutenues en audience au tribunal administratif mardi 23 août. C’est en tout cas l’avis du rapporteur public qui recommande le rejet des deux requêtes en cause. Le médecin retraité, condamné à trois ans d’interdiction d’exercer au mois de mars 2022 par la chambre disciplinaire de première instance de la Polynésie française de l’Ordre des médecins, s’attaque à la fois à l’arrêté d’application de la loi sur l’obligation vaccinale et à un arrêté définissant les modalités de la campagne de vaccination, et notamment les personnes autorisées à administrer les vaccins contre le Covid, demandant leur annulation.

Le rapporteur public a rappelé que le Conseil d’État a déjà statué sur les questions soulevées, ou qu’elles n’ont pas lieu d’être. Jean-Paul Théron a malgré tout proposé au tribunal administratif le bénéfice de ses « 40 ans d’expérience » en tant que médecin au fenua, pour prendre leur décision. L’avocat du Pays a souligné lui aussi l’absence de moyen juridique dans les deux requêtes de Jean-Paul Théron, insistant sur le fait qu’elles relevaient uniquement de son opinion personnelle, aussi tenace soit-elle. La décision du tribunal administratif concernant les requêtes de Jean-Paul Théron doit être rendue le 6 septembre prochain.

Vendredi 26 août, Jean-Paul Théron doit être jugé par le tribunal correctionnel pour avoir agressé un clerc d’huissier et insulté les forces de l’ordre.