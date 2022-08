Moorea : deux requins-tigres dévorent la carcasse d’une baleine à bosse

Le 12 août, Ma’o Mana Foundation et l’Association Oceania autorisées par la DIREN ont répondu à un signalement de carcasse d’un baleineau d’environ cinq mètres dans le lagon de Maatea à Moorea. Des requins citron, des requins de récif à pointe noire et des requins nourrices ont été aperçus à proximité de la carcasse mais n’ont pas été observés en train de se nourrir. La carcasse avait déjà subi des prédations de la part de grands requins, premiers consommateurs de baleines mortes.

Dans le but de prévenir les interactions négatives entre l’homme et le requin et de promouvoir la sécurité de la communauté, la carcasse a été remorquée hors de la passe de Haumi jusqu’à une distance de 7,25 km au large.