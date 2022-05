Jeunes cadets du RSMA : « la photo comme lien social »

La première promotion des jeunes cadets du RSMA de Polynésie a procédé au vernissage d’une exposition photographique retraçant le parcours de ces 35 lycéens avec le RSMA cette année. Artistes tatoueurs, sculpteurs, danseurs, photographe… autant de rencontres qui leur ont permis d’acquérir des savoir-faire et un savoir vivre qui doivent les accompagner dans leur parcours scolaire. Le dispositif des jeunes cadets vise à remédier au décrochage scolaire et la convention 2022-2023 a été signée vendredi entre le ministère de l’Éducation et le RSMA.

La première promotion des jeunes cadets du RSMA a présenté ses œuvres artistiques lors d’un vernissage organisé par le colonel Fabrice Avenel, commandant le Régiment du service militaire adapté (RSMA) de Polynésie à la présidence ce vendredi. Ces 35 jeunes venus de toute la Polynésie ont passé un an ensemble, au sein de ce dispositif établi pour lutter contre le décrochage scolaire. Le vernissage a débuté par les interventions du colonel Avenel, puis du président du Pays et du Haut-commissaire qui les ont félicités et leur ont renouvelé leurs encouragements. Puis chacun des 35 jeunes cadets a slamé un court texte, avant de réaliser un haka marquisien, puis ils ont entonné quelques chants avec grâce : le fruit de cette année de travail sur le thème des arts traditionnels polynésiens.

« On ne peut pas faire de la photo sans être ouvert »

Les invités – autorités, familles et établissements scolaires – ont aussi découvert leur parcours au travers d’un travail photographique réalisé sous la houlette de Marie-Hélène Villierme. La mission de la photographe professionnelle – comme des autres artistes qu’ils ont rencontrés – allait au-delà de la technique photographique. Il s’agissait d’enseigner autrement pour motiver les jeunes cadets et les amener à s’ouvrir, car « on ne peut pas faire de photo si l’on est pas ouvert à celui qui est en face de soi » estime t-elle. Chaque rencontre et activité du groupe a ainsi été documentée par les jeunes cadets eux-mêmes. Certains ont découvert une passion, d’autres non, mais ils en ont forcément retiré quelque chose selon la photographe qui les a accompagnés. La cohésion entre eux reste dans l’esprit de certains. L’exposition est à la présidence ce samedi 7 mai puis elle sera déplacée dans les établissements du lycée professionnel de Mahina, au lycée Diadème, au lycée Paul Gauguin et au lycée professionnel de Faa’a où les jeunes cadets sont actuellement scolarisés.