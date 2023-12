Jeux du Pacifique : de l’or en triathlon et en athlétisme, dernières courses aujourd’hui

Les épreuves enchaînées se sont achevées hier avec l’aquathlon et le relais mixe du triathlon. Les Tahitiens ont largement dominé les épreuves enchaînées en remportant cinq médailles d’or sur les six mises en jeu. En athlétisme, nouvelle médaille d’or au compteur, elle est pour Amandine Matera sur le 3 000 steeple. Tahiti compte 51 médailles d’or. Le résumé de la journée avec les photos de nos aito.

Après les deux doublés de la veille sur le triathlon, les Tahitiens voulaient poursuivre leur domination sur les épreuves enchaînées. Sur l’aquathlon féminin, c’est chose faite avec un nouveau doublé pour Salomé de Barthez, devant Maidi Susset. Le même classement que la veille, toujours devant une Calédonienne.

En revanche, les garçons n’ont pas réussi à réitérer leur performance de mercredi, puisqu’ils sont tombés sur un os. Benjamin Zorgnotti et Jean-Marc Rimaud ont été devancés par le Calédonien Hugo Tormento, le très impressionnant champion du monde de swimrun, dont c’était la première course de la semaine. Mais ces médailles d’argent et de bronze, additionnées aux deux premières place des Vahine, ont tout de même offert l’or par équipes aux Tahitiens.

Un relais mixe impressionnant

Peu de temps après, Benjamin Zorgnotti et Salomé de Barthez ont renfilé la trifonction pour disputer le relais mixte par équipe. Quatre tours de circuit, avec les trois disicplines, à enchaîner à tour de rôle. Pour tenter de contrecarrer les plans tahitiens, les Calédoniens avaient misé sur leurs deux meilleurs éléments, Mathieu Szalamacha et Céline Hirzel, préservés le matin sur l’aquathlon. Stratégie vaine : malgré leur fraîcheur, les Cagous n’ont rien pu faire face aux deux tahitiens, arrivés avec plusieurs minutes d’avance. « On a une histoire commune avec Salomé, c’est la troisième fois qu’on court les Jeux ensemble et on montre les forces du triathlon tahitien, donc c’est plutôt cool », commente Zorgnotti à l’arrivée.

Les triathlètes enchaînent avec le semi

« Un peu frustré » après l’argent récolté à l’aquathlon, sa deuxième médaille de ce métal après celle obtenue en début de semaine sur 5 000 mètres, le professionnel dit s’y être mis « pleine quille » pour porter le relais. « J’avais les jambes lourdes pour cette troisième course de la matinée, après les séries et la finale de l’aquathlon. Donc Benjamin a beaucoup plus forcé que moi, car il voulais que je garde des forces pour demain », confirme Salomé. Demain, c’est aujourd’hui, avec le semi-marathon. Salomé de Barthez vise l’or, « pas le temps ». Elle compte se « planquer derrière celle qui va donner l’allure, et essayer d’accélérer vers le 15e« des 21 kilomètres que compte la course.

Incertain sur la distance en raison de son enchaînement infernal de courses, Benjamin Zorgnotti a finalement pris la décision de participer, « mais Salomé a beaucoup plus de chances que moi de ramener une médaille d’or ».

Amandine Matera en or

Le semi-marathon qui marque le clap de fin des épreuves d’athlétisme. Hier la délégation tahitienne a décroché une nouvelle médaille d’or, la quatrième depuis le début de la semaine. Elle revient à Amandine Matera, qui a fait toute la course en tête sur le 3000 m steeple. De son côté, Tumatai Dauphin a obtenu l’argent au lancer de poids. La deuxième médaille pour les lanceurs tahitiens, après l’argent de Maitoa Pito au marteau il y a trois jours. Enfin, Takina Bernadino s’est offert le bronze sur 400 m haies.

Enfin, deux autres médailles d’or ont été obtenues par Tahiti hier, toutes en Va’a sur le V6 marathon hommes et femmes (LIER ARTICLE ILOHA).Elles viennent conclure une semaine satisfaisante pour le va’a tahitien (lier article Va’a).

Dans les sports collectifs, on souligne la qualification en demi-finale des basketteuses en 3 contre 3, une compétition qui se joue sur des matchs de dix minutes.

On note aussi cette défaite 2-0 des footballeuses contre Tonga dans le match pour la 7e place. L’épilogue d’un tournoi difficile pour nos Vahine Ura, moins en réussite que les garçons qui terminent cinquièmes.

Tournoi difficile également pour les beach volleyeurs : les paires masculines et féminines ont toutes deux été battues par les équipes du Vanuatu, au stade des quarts de finale, sur des décisions arbitrales discutables à en croire les joueurs.

Trois finales de boxe aujourd’hui

Une décision discutable, il y’en a aussi eu une en boxe hier soir, avec la défaite de Flore Hani chez les -63 kilos. La spécialiste du MMA était opposée à une boxeuse de Papouasie. Durant trois rounds maîtrisés, la Tahitienne a reçu quelques coups, mais en a donné beaucoup plus. Les juges ont finalement donné le combat à son adversaire (3-2), suscitant déception et incompréhension dans le camp tahitien. Il reste encore trois chances de médailles d’or aujourd’hui pour la boxe tahitienne, qui en compte pour le moment une en argent et une en bronze. Ces finales concernent Hereani Temarono en +81, Tautua Dauphin en -67 et Gabriel Dauphin en -86. La délégation Tahitienne reste deuxième au classement des médailles et se rapproche de son objectif : il lui en manque quatre pour toucher les 55 titres espérés par le COPF. Au total, nos athlètes ont récolté 153 podiums.