Jeux du Pacifique : le tennis de table au sommet, trois médailles d’or pour Tahiti

La victoire des pongistes sur le tournoi par équipes a idéalement lancé la journée de la délégation tahitienne mercredi aux îles Salomon. Journée qui s’est conclue en beauté avec le titre du nageur Naël Roux sur 1 500 m nage libre. Tahiti reste 4e au classement des médailles. Les photos et interviews de nos aito.

Déjà lauréats du tournoi par équipes en 2011, 2015 et 2019, les pongistes tahitiens ont à nouveau décroché la médaille d’or, hier à Honiara. Une plus haute marche du podium partagée par Océan Belrose, Kenji Hotan, Hugo Gendron et Bydhir Carnet. « Je suis impressionné par mes joueurs, ils ont été fabuleux, on espère que la série va continuer, en tout cas on va se donner à fond pour », savoure le coach Alizé Belrose.

En finale, les Tahitiens ont dominé les Calédoniens, trois matchs à un. « Leur niveau était élevé et c’était difficile de jouer avec la pression », souligne Océan Belrose, joueur majeur de l’équipe, lauréat de deux rencontres en finale. « D’habitude je préfère être challenger », explique celui qui a dû assumer la posture de favori. Mais « j’ai montré un bon niveau, je suis plutôt content de moi », juge-t-il.

Autre joueur vainqueur de son match, Hugo Gendron. Ce Tahitien évolue en Métropole, dans un club de Bordeaux. « J’étais un peu plus stressé que d’habitude, mais l’ambiance a fait les choses. Il y avait beaucoup de tahitiens », dans les tribunes, donc « c’était super ». Le dernier match, bien géré par Océan Belrose, « ce n’était que de la joue, on était à fond dans le truc », sourit Hugo.

Même métal récolté chez les dames. Kelley Tehahetua, Keala Tehahetua, Heimoe Wong et Takihei Manutahi ont disposé de Fidji en finale, après une demi-finale très accrochée contre le Vanuatu, qui s’est jouée au cinquième set du cinquième match décisif. « Menée deux sets à zéro, Keala est remontée à 2-2. Dans le dernier set, elle est menée 10-7 et parvient à égaliser pour finalement gagner 16-14 dans un match incroyable », raconte l’entraîneur.

En finale, les vahiné l’ont à nouveau emporté trois matchs à deux, « contre trois joueuses expérimentées, qui sont souvent sur les podiums », souligne le coach. « Ce n’était pas facile contre les Fidjiennes, car elles ont l’habitude d’être là. Nous ce sont nos premiers jeux donc nous étions très stressées », raconte Kelley Tehahetua. La jeune femme estime que « nos adversaires étaient plus fortes que nous, mais, nous, avons été meilleures sur le mental ».

Seuls les handisport ont échoué en finale. Mateau Tehei, Allgöwer Marua’e et Teva Bu Luc repartent tout de même de la compétition avec une belle médaille d’argent, après leur défaite contre les Salomonais. « On avait les moyens de décrocher l’or, mais l’équipe des Salomon avait tout un peuple derrière elle dans les tribunes, donc c’était difficile de donner de la voix sur ces matchs », note Clyde Ebb, cadre technique à la Fédération polynésienne de sport adapté et handisport. Il se satisfait tout de même de l’argent, « car c’est une première pour nous de participer en équipes », et donc « de devoir mettre en place des combinaisons pour déstabiliser les stratégies adverses ».

Cette joie collective tranche avec la déception de la veille, quand les matchs ont dû être interrompu après une coupure d’électricité dans le gymnase. « On était fatigués physiquement et mentalement », souligne Océan. « C’était pesant d’attendre huit heures pour rien. On était prêts à jouer, c’était un peu compliqué pour nous. Mais on est une team très soudée, le soir on a discuté, l’objectif était de leur rentrer dedans dès le début », relate Hugo. « Je ne peux pas demander mieux comme team », résume Kelley.

Désormais, nos pongistes ont le regard tourné vers la suite : à savoir les compétition de double et de simple, avec de très hautes ambitions, puisque des médailles d’or sont espérées dans tous les tableaux. Reprise des matchs aujourd’hui.

Deuxième médaille d’or pour la natation

La journée s’est, comme à l’accoutumée, conclue par les finales de natation. Avec des médailles tahitiennes sur une seule course…mais quelle course ! En 16 minute set 7 secondes, soit cinq de moins que son record personnel, Naël Roux s’est offert l’or. Son premier titre dans ces Jeux du Pacifique, après plusieurs podiums et la deuxième médaille d’or dans les bassins pour Tahiti, après celle de Keha Desbordes sur 50 dos. Double récompense sur la distance, avec la troisième place de Enzo Kernivinen, très heureux de monter sur la boîte. Le Calédonien Baptiste Savignac est intercalé sur la deuxième marche du podium, entre nos deux nageurs. D’autres chances de médailles aujourd’hui en natation.



Les volleyeurs passent en demies

Un peu plus tôt, et comme les vahine la veille, l’équipe masculine de volley-ball a décroché son billet pour les demi-finales de ces Jeux. Ils ont battu les locaux Salomonais trois sets à zéro. Les demi-finales ont lieu aujourd’hui. Un stade que les basketteuses doivent également franchir ce jeudi, contre Samoa.

Du bronze en haltérophilie

Hier, on note aussi ces deux nouvelles médailles de bronze en haltérophilie. Elles sont pour Steven Tehihira en -96 kilos, décrochées à l’arraché et sur son total de la compétition. Comme Matahi Tahiaipuoho la veille, il remporte aussi le bronze aux Oceania.

De l’argent au Karaté

Seule représentante du fenua sur la discipline, Kenly Cavanie a remporté l’argent chez les -61 kilos, battue en finale par une Calédonienne. La Tahitienne combat aujourd’hui en open, à partir de 19 heures.

Le tennis reprend

Après la déception du tournoi par équipes, avec l’élimination des filles en poules et la défaite des garçons en finale, nos joueurs et joueuses ont repris le chemin des courts hier. Deux succès sont à noter dans le tableau simple féminin, avec Jennifer Ly et Raihere Chang Yuk Shan. Leur troisième tour est programmé pour demain. Mêmes résultats chez les garçons pour Heimanarii Lai San et Reynald Taaroa.

Lire aussi : Les regrets des tennismen tahitiens, battus en finale du tournoi par équipes

Le difficile apprentissage des rugbymen

Engagés pour la première fois depuis 2007 dans le tournoi à VII, les rugbymen tahitiens ont débuté par une défaite 34-0 face au pays hôte, les Salomon, sur la pelouse du stade principal d’Honiara. Avant de prendre 64 points par la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l’une des plus solides équipes du tournoi, en fin de journée. « On savait que ça allait être très, très, très compliqué, car nous n’avons pas joué de tournoi international depuis cinq ans et que les Salomon ont battu les Cook aux derniers Oceania. Ils sont à la maison… Mais nos garçons n’ont pas démérité », souligne l’entraîneur Teave Orbeck.

Lire aussi : Aito Rugby 2027, quatre ans pour former des champions

Il rappelle que « nous manquons de préparation, avec tout ce qu’il se passe au niveau de la fédération. Les jeunes veulent pratiquer le rugby, mais si nous, les dirigeants, sommes là à se chamailler pour des conneries de paperasse… », regrette-t-il, faisant allusion au conflit entre la fédération tahitienne et la fédération polynésienne de rugby, qui avait conduit à la radiation de Tahiti de la fédération océanienne en 2018. Radiation levée ce mois-ci, ce qui permettra aux tahitiens de participer aux compétitions de la région. « Tout ce que demandent les jeunes, c’est jouer » : prochain match ce jeudi contre les Wallisiens, vers 15h30.





Tahiti toujours au pied du podium général

La délégation tahitienne compte désormais 8 médailles d’or, 18 en argent et 25 en bronze est reste quatrième au classement des médailles, derrière les intouchables Calédoniens (32 médailles d’or), les Australiens (23) et Samoans (18) qui se détachent. Les îles Salomon, cinquièmes, comptent autant de médaille d’or que Tahiti, mais seulement dix en argent et 8 en bronze.