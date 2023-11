Jeux du Pacifique : le volley tahitien au sommet

Les volleyeuses tahitiennes et calédoniennes ont offert un superbe spectacle, vendredi en finale des Jeux. Battues par les joueuses du Caillou il y a quatre ans, les vahine ont pris leur revanche en s’imposant trois sets à un. Leur premier titre depuis 2011. Peu après, les garçons ont conservé leur titre en ne faisant qu’une bouchée de la Papouasie Nouvelle-Guinée (3-0).

Quel match de nos tahitiennes ! Après un parcours sans faute, les tahitiennes ont livré une rencontre de très haut niveau en finale des Jeux. Après le gain des deux premiers sets, elles ont buté sur une équipe de Calédonie très solide en défense. Mais juste avant les garçons, les vahine ont finalement réussi à conclure dans le quatrième set après plus de deux heures de match (25-21).

« C’était pas mal au début. Ensuite on accumulé des fautes bêtes en donnant facilement des points et les Calédonienne ont repris en confiance, mais on apporte enfin cette médaille d’or au fenua après avoir raté ces titres de peu ces deux dernières éditions », retient la coach Maimiti Mare. « C’était facile aux deux premiers sets, ensuite on s’est un peu relâchées, elles ont tenu en défense. Mais ça s’est joué dans la tête et là, on a pas lâché », sourit la centrale Vaikehu Teikihuavanaka.

Maimiti Mare se dit « très fière de cette équipe, c’est une très jeune formation avec seulement deux anciennes ». Toute la semaine, « les filles étaient toujours motivées, surexcitées avant chaque match ». « On avait tout le fenua derrière nous, on l’a fait pour notre famille et nos amis », salue la centrale Vaiarava Rochette, qui souligne l’apport « de nos deux anciennes, qui n’ont rien lâché et qui étaient là jusqu’au bout ». « C’est grâce à elles », Taiana Téré et Lokélani Vero « qu’on a gagné cette médaille d’or ».

La passe de deux pour les hommes

De leur côté, les tane ont « tout cassé », comme ils aiment si bien le chanter. Dans leur finale, disputée juste après celle des vahine, le match a eu lieu en tribunes, entre des supporters de PNG très bruyants, et ceux de Tahiti venus en force, notamment l’équipe de football. Mais sur le terrain, il n’y avait que les Tahitiens : plus solides en défenses, plus puissants et dégageant une sérénité à toute épreuve, il l’ont emporté trois set à zéro.

« Une victoire sans nos joueurs de Métropole, ce qui montre qu’il y a un très bon niveau à Tahiti », souligne le coach Axel Vaki, qui a très peu fait tourner pendant la rencontre. « J’avais dit aux remplaçants que l’objectif était vraiment d’aller chercher l’or, mais ce titre est celui de tout le monde ». Un groupe qui a affiché un « très bon état d’esprit » durant la semaine de compétition, et qui rapporte sa deuxième médaille d’or de suite pour l’équipe masculine, après celle d’Apia en 2019.

« C’est tout le stress qui part avec le dernier point. Au fil de la semaine on a commencé à prendre nos repères, l’ambiance s’est installée et tout a pris », souligne Vatea Tauraa réceptionneur attaquant.

Déjà présent en 2019, comme le passeur Yoan Paofai, le capitaine Vaianuu Mare ou le libéro Torii Tehaeura, il rapporte « une deuxième médaille d’or à la maison », notamment grâce au soutien du public, qui lui a « rappelé les ambiances de mes années en Métropole ».