JO 2024 à Teahupoo : la joie d’Édouard Fritch

La nouvelle était attendue, elle est tombée ce jeudi. Le site de Teahupoo accueillera les épreuves olympiques de surf dans le cadre des JO de Paris 2024. Le comité d’organisation des Jeux (COJO) a rendu son verdict et attend désormais l’examen positif de cette décision par la commission exécutive du Comité international olympique (CIO) le 12 janvier prochain. Édouard Fritch, le président du Pays, s’est rendu jeudi matin sur place pour remercier ceux qui ont contribué au montage du dossier et au soutien de la candidature de la Polynésie française, et il n’a pas caché sa joie et son émotion après cette nouvelle historique pour Tahiti.

Tahiti a vaincu la concurrence de Lacanau, Biarritz, La Torche et du trio Hossegor-Capbreton-Seignosse pour devenir le choix numéro un du COJO. Le président du Pays Édouard Fritch s’est rendu jeudi matin à Teahupoo ne peut que savourer cette nouvelle historique en saluant un travail collectif.

Tahiti va bénéficier avec cette mission d’un regain d’intérêt qui va probablement doper le tourisme et l’activité économique dans cette zone du Pacifique.

Les répercussions au niveau local seront également importantes avec des installations qui seront réutilisées après les Jeux pour la population. Le président a enfin adressé un message à la jeunesse qu’il espère voir au sommet dans un peu plus de 4 ans.