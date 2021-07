JO : Androdias et Boucheron champions olympiques d’aviron

Matthieu Androdias et Hugo Boucheron ont été sacrés mercredi champions olympiques d’aviron dans la catégorie deux de couple, offrant à la France son troisième titre et sa huitième médaille aux Jeux de Tokyo . Les Français ont devancé les Pays-Bas et la Chine, championne du monde. Les derniers champions olympiques français en aviron étaient Jérémie Azou et Pierre Houin, titrés à Rio en 2016 dans la catégorie deux de couple poids légers.

« On a tout fait au physique », ont expliqué les tricolores qui pensent avoir commis « beaucoup de fautes ». Peu satisfaits de leur course, qu’ils estiment paradoxalement être « leur plus mauvaise du weekend », les champions olympiques indiquent avoir réussi à compenser leurs erreurs « avec l’envie ». « Quand c’était compliqué, j’ai pensé à tous ceux qui sont dans le bateau avec nous », a souligné Androdias.