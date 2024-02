Job dating olympique au Sefi

Le comité organisateur des JO à Tahiti organisait ce mercredi matin le premier de quatre « job datings » à Papeete et Taravao, afin de pourvoir 46 postes rémunérés dans des domaines très variés. Les candidats étaient peu nombreux, mais d’autres rendez-vous similaires sont prévus : demain au Sefi de Taravao, puis les 6 et 7 mars prochains. Quant aux 265 volontaires nécessaires à la tenue des épreuves, ils sont déjà tous recrutés et entament leur formation au mois de mars.

Une vingtaine de candidats seulement se sont présentés ce mercredi au Sefi pour le job dating du comité organisateur des Jeux Olympiques à Tahiti, qui cherche à pourvoir 46 postes. Des missions rémunérées d’un à trois mois, entre juin et août 2024, dans des domaines très divers, explique Barbara Martins-Nio, la représentante du Cojo.

Adrien a une formation commerciale et une expérience des relations clientèle ; il était là pour le poste de « responsable des partenariats », et voit cette mission comme une opportunité unique.

Pas de bousculade ce matin, donc, notamment pour les postes de coordinateurs qui supposent une certaine expérience, et un minimum de connaissances en anglais. Mais le comité organisateur tient à faire le maximum pour recruter localement. Ce jeudi, le job dating se déplace au Sefi de Taravao, de 8h30 à 12h30. Deux autres matinées sont encore prévues, à Papeete le 6 mars et de nouveau à Taravao le 7 mars, aux mêmes horaires.

Par ailleurs, les 265 volontaires nécessaires à la tenue des épreuves sont déjà tous recrutés, annonce Barbara Martins-Nio. Ils suivront le mois prochain des modules de formation en ligne et en présentiel, puis sur place afin de se familiariser avec les lieux.