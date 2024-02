Le 32e numéro du magazine Dixit est disponible dans les grandes surfaces et en ligne. Comme toujours, l’édition 2024 est l’un des outils indispensables pour comprendre l’actualité économique du fenua, explique sa rédactrice-en-chef Dominique Morvan.

Rédactrice-en-chef de Dixit depuis 1995, Dominique Morvan était l’invitée de la rédaction de Radio1 ce mercredi, pour présenter le n°32 de cette publication, créée par la Jeune chambre économique en 1984. Sous sa direction, ce qui était à l’origine un répertoire est devenu une sorte de bible sur l’économie polynésienne, combinant un important travail de compilation et un regard éditorial sur les grandes questions économiques du moment. En s’appuyant sur les études de l’IEOM, de l’ISPF, de l’Autorité polynésienne de la concurrence, ou encore sur des rapports parlementaires, le Dixit économise au lecteur, notamment à l’étudiant ou à « celui qui veut passer des concours » la peine de décortiquer ces longs travaux.

Les poids lourds de l’économie locale

Côté compilation, le Dixit est notamment attendu pour son classement des 200 premières entreprises polynésiennes, par effectifs et par chiffre d’affaires, même si beaucoup d’entre elles ne souhaitent pas communiquer leurs résultats ou ne sont pas encore en mesure de le faire avec certitude à la date de mise sous presse. L’équipe du Dixit se livre alors à un travail de recherche et de recoupement, qui permet tout de même de les classer. Sans surprise, le haut du classement par chiffre d’affaires est dominé par les mêmes grandes sociétés (Air Tahiti Nui, Pacific Petroleum, EDT, Onati, Air Tahiti…). Un classement qui prend un autre visage lorsqu’on le considère par groupes : le pôle distribution du groupe Wane prend la tête, suivi de la Brasserie de Tahiti, des deux Carrefour de Punaauia et Arue, et du pôle agroalimentaire du même groupe Wane, puis de Sopadep et du pôle hôtelier Wane.

Tout savoir pour entreprendre

Outre les pages, actualisées chaque année, sur le cadre institutionnel de la Polynésie, qui explique notamment le partage de compétences entre l’État et le Pays, on y trouve aussi un cahier de 80 pages spécial « entreprendre et investir » qui recense tous les dispositifs d’incitation fiscale, la règlementation et les aides dans le domaine de l’emploi, et les principaux impôts et taxes. Indispensable donc pour les entrepreneurs, du petit patenté aux plus importants investisseurs.

Toutes les clés de l’actualité du moment

Côté éditorial, cette édition 2024 propose un point sur le tourisme et les « 7 freins » à son développement, une analyse des causes de la vie chère au fenua, un point sur les nécessaires réformes à venir de la protection sociale généralisée et de l’OPT, sur l’adaptation de la Polynésie au changement climatique, la transition énergétique – avec un premier bilan peu reluisant des régies communales d’électricité – la transition alimentaire, ou encore la protection de l’environnement et le nouveau visage du Musée de Tahiti et des îles. Une nouveauté aussi, un dossier spécial justice qui propose trois entretiens, l’un avec le commandant de la gendarmerie en Polynésie française, le colonel Grégoire Demézon, l’autre avec la nouvelle Procureure de la République Solène Belaouar, et le dernier avec Mélanie Tempia, juge des enfants au tribunal de Papeete. Bref, on trouve à nouveau dans le Dixit les clés pour mieux comprendre le contexte de l’actualité au quotidien.

« L’économie n’est pas réservée à une caste, dit Dominique Morvan. Notre but c’est vraiment que ce soit accessible au plus grand nombre. Avoir une compréhension de l’ensemble de cette machine, je dirais que c’est un devoir de citoyen. »