John Mairai, homme de culture aux multiples casquettes, nous a quitté

L’auteur, poète, orateur, dramaturge, enseignant et personnalité de la culture et des médias est décédé ce vendredi matin des suites d’une longue maladie. Grand défenseur du reo maohi, poète et historien de son pays, homme de théâtre, figure tutélaire dans le monde de la danse et des arts traditionnels, il était depuis 2021 membre de l’académie tahitienne et avait été décoré à de nombreuses reprises, notamment en tant que chevalier des arts et des lettres. « John Maira’i nous quitte et laisse un vide immense » a écrit Moetai Brotherson sur les réseaux sociaux. Une veillée doit être organisée demain.



