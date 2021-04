Jour d’examen pour les jeunes acteurs du Conservatoire

Il n’y a pas que de la danse et de la musique au Conservatoire. Les élèves de Christine Bennett, professeure de théâtre, passaient samedi leur examen annuel. Textes classiques et contemporains, seuls en scène ou à plusieurs, ils ont fait la démonstration de leur talent.

Électre, Titus et Bérénice, Iphigénie, Les Fourberies de Scapin, Richard III, Hamlet, Don Juan, Antigone, Une Sortie au musée, Le Fil à la patte, Les Fous de la reine, Et pendant ce temps, Simone veille… plus d’une douzaine de scènes ont permis aux grands adolescents, élèves en théâtre du Conservatoire artistique de la Polynésie française, de faire la démonstration de leurs talents. Et c’est avec plaisir que leur professeure, Christine Bennett, constate qu’ils parviennent à surmonter le trac et à se surpasser.

Quelques hésitations, vite comblées par un camarade tenant le rôle de souffleur, quelques libertés avec les liaisons, un jeu corporel encore hésitant pour certains, à mettre sur le compte du trac de devoir se produire non seulement devant Christine Bennett et John Mairai, et leurs parents. Mais un évident plaisir de jouer, malgré les embûches des textes classiques, et un sens du rythme et de la répartie qui fait merveille dans les scènes de comédie. John Mairai avoue qu’il a mis beaucoup de notes « au-dessus de la moyenne » et souligne avec plaisir l’épanouissement visible que le théâtre a apporté à ces élèves.

À l’issue de ces auditions d’examen, les jeunes acteurs ont encore deux mois de cours, consacrés à l’histoire du théâtre et à l’écriture théâtrale. Cinq ou six d’entre eux seront sélectionnés pour passer en cycle 3.