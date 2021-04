Le film Nomadland, de Chloé Zhao, a reçu dimanche soir l’Oscar 2021 du meilleur long métrage. Chloé Zhao a également reçu le prix de la meilleure réalisatrice tandis que Frances McDormand, actrice principale, a été distinguée pour sa performance. L’acteur Anthony Hopkins a lui été récompensé pour son rôle dans The Father.

Nomadland, hybride unique en son genre de road movie, de drame social et de documentaire qui suit des Américains âgés vivant sur les routes après avoir tout perdu lors de la crise des « subprimes », a remporté dimanche l’Oscar du meilleur long-métrage, récompense suprême d’Hollywood. Sa réalisatrice, Chloé Zhao, deuxième femme de l’histoire seulement à arracher la statuette de meilleure réalisatrice, est devenue la première d’origine asiatique. Frances McDormand a reçu le prix de la meilleure actrice dans un rôle principal. Une cérémonie également marquée par le triomphe de « The Father », du Français Florian Zeller, distingué pour son scénario et pour son acteur, Anthony Hopkins.

Chloé Zhao également sacrée meilleure réalisatrice

Le film de Chloé Zhao, également sacrée meilleure réalisatrice, était donné favori depuis des mois à Hollywood, où il avait déjà raflé de nombreux prix, après avoir été déjà remarqué dans de prestigieux festivals à l’étranger. Il a battu dans cette catégorie phare Les Sept de Chicago, Minari, Promising Young Woman, Sound of Metal, The Father, Judas and the Black Messiah et Mank.

Dans la catégorie des réalisateurs, Chloé Zhao, née en Chine, l’a emporté face à Lee Isaac Chung (Minari), Emerald Fennell (Promising Young Woman), David Fincher (Mank) et Thomas Vinterberg (Drunk). Avant Chloé Zhao, seule une autre femme avait reçu ce prix convoité, Kathryn Bigelow en 2010 pour Démineurs. Mais Chloé Zhao devient la première femme non blanche à être récompensée dans cette catégorie.

Anthony Hopkins meilleur acteur, Frances McDormand meilleure actrice

Véritable légende du septième art, le Britannique Anthony Hopkins a remporté l’Oscar du meilleur acteur pour The Father, dans lequel il incarne un vieil homme sombrant dans la démence. A 83 ans, il devient l’acteur le plus âgé à recevoir cette récompense, s’imposant face au défunt Chadwick Boseman (Le Blues de Ma Rainey), à Gary Oldman (Mank), à Riz Ahmed (Sound of Metal), et à Steven Yeun (Minari).

Chez les actrices, Frances McDormand a été distinguée pour sa prestation dans Nomadland, décidément grand vainqueur de la soirée. C’est la troisième statuette glanée par l’actrice de 63 ans, qui rejoint ainsi un club très fermé, qui ne compte que sept membres, elle comprise.

Le Français Florian Zeller récompensé pour son scénario adapté

Florian Zeller a lui reçu l’Oscar du « meilleur scénario adapté » pour The Father, tiré d’une de ses pièces de théâtre, et qu’il a également réalisé. Auteur français le plus joué au monde, celui qui est aussi dramaturge a expliqué en recevant son prix en direct via satellite depuis Paris avoir « écrit ce scénario pour Anthony Hopkins », « le plus grand acteur vivant ». Il était également nominé dans la catégorie du meilleur film.

Drunk meilleur film étranger, Soul meilleur film d’animation

Le Danois Thomas Vinterberg, réalisateur de Drunk, a reçu l’Oscar du meilleur film étranger pour sa comédie douce-amère mettant en scène quatre amis menant une expérience de soûlographie quasi-scientifique.

Favori dans sa catégorie, Soul, fable onirique des studios Pixar sur le sens de la vie, a de son côté remporté l’Oscar du meilleur film d’animation.

Glenn Close repart encore bredouille

Le premier Oscar de la soirée, celui du scénario original, est allé à Emerald Fennell pour son film Promising Young Woman, thriller féministe inspiré par le mouvement #MeToo.

Largement favori dans sa catégorie, c’est le Britannique Daniel Kaluuya, 32 ans, qui a emporté l’Oscar du meilleur second rôle masculin grâce à son rôle dans Judas and the Black Messiah, où il incarne Fred Hampton, charismatique leader des Black Panthers luttant pour les droits civiques des Américains noirs.

Côté second rôle féminin, c’est l’impertinente actrice septuagénaire sud-coréenne Youn Yuh-jung qui a triomphé pour son rôle de grand-mère iconoclaste dans Minari, face notamment à Glenn Close, qui a essuyé sa huitième défaite et attend toujours d’obtenir la convoitée récompense.