Julien Doré, qui avait découvert la Polynésie en 2018 à l’occasion de son concert à To’ata, a inclus O ‘Oe To ‘Oe Rima dans la réédition augmentée de son album, intitulé Aimée encore, dont tous les bénéfices seront reversés à l’association Les Blouses roses.

Le 26 novembre prochain, Julien Doré réédite son album Aimée sorti l’an dernier. Mais avec une différence de taille. Intitulé Aimée encore, cet album comporte non seulement les chansons originales, mais aussi 9 titres inédits, dont la chanson de Henri Hiro et Bobby Holcomb O ‘Oe To ‘Oe Rima qu’il avait chantée avec Silvio Cicero sur la scène de To’ata, lors du concert à Tahiti organisé par Radio1 et SA Productions. Julien Doré l’a publiée à nouveau sur YouTube il y a deux jours, avec les paroles de la chanson. Il avait il y a 3 ans publié une vidéo tournée à Tahiti.

L’intégralité des bénéfices de cet album réédité et augmenté sera reversée à l’association Les Blouses roses, dont les bénévoles soutiennent les enfants hositalisées et les personnes âgées en Ehpad.