Kamel le Magicien vient partager ses rêves au fenua

Après des années à bluffer les stars internationales sur les plateaux de télé, et à voyager à la rencontre des grands de la profession, le prestidigitateur sera pour la première fois à Tahiti début 2025. Dans ses bagages, des illusions vertigineuses, du close-up d’expert, quelques étonnantes incursions dans le mentalisme et surtout une bonne dose de rire et de bagout. Ce nouveau show, « Crois en tes rêves », c’est une façon pour Kamel le Magicien de nous faire vivre le sien. Rendez-vous au Grand théâtre les 21 et 22 février 2025.

Meryl Streep ou Hugh Jackman épatés, Jacky Chan ou Omar Sy bluffés mais qui n’en peuvent plus de rigoler, Sting, Dustin Hoffman ou Sharon Stone médusés… Durant de longues années, Kamel le Magicien a conquis les stars françaises et internationales sur les plateaux de télé. Le prestidigitateur n’en a pourtant jamais oublié son premier amour : le public qu’il aime rencontrer à l’impromptu dans ses prestations de street magic, ou dans le confort des théâtres, à Paris ou ailleurs, avec des shows très réputés. Et pour assouvir cette soif de rencontres, le Franco-Marocain à la langue bien pendue et au rire communicatif, s’est beaucoup exporté : à Vegas où il est allé à la rencontre des « grands » illusionnistes américains, à Tokyo où il a tourné un documentaire sur les prestidigitateurs japonais, au Maroc, sur la scène des Marrakech du rire de Jamel Debbouze… La Polynésie ne faisait pas encore partie de ce grand tour du monde de la magie. Ce sera le cas en début d’année prochaine, avec deux dates prévues au Grand théâtre de la Maison de la culture.

Du rire et des idées pour dépoussiérer la magie

Une première donc, pour le quarantenaire, qui répète souvent être un enfant qui n’en revient pas d’avoir réussi en s’amusant. C’est sur le petit écran, à 11 ans, que Kamel Boutayeb s’émerveille pour la première fois de tours de magiciens. Pas d’école ou de parents dans la profession : il faudra apprendre par soi-même, avec quelques livres et conseils glanés de-ci de-là. Difficile d’en faire tout de suite un métier, mais Kamel devient Kamel le Magicien en soirée, où il dépoussière la pratique avec son bagout et ses nouvelles idées. Ses rencontres nocturnes l’amènent bientôt sur les plateaux de Canal+, face au public, puis, au Grand Journal notamment, face aux plus prestigieux invités. Jamais en panne d’inspiration, le spécialiste du close-up devient très demandé, anime pendant trois ans sa propre émission, fait des apparitions, plus tard, sur d’autres chaînes, en prime time chez TF1 ou en matinale chez France Télévisions. Mais hors de question de se laisser piéger par les caméras : Kamel voyage, filme en France et à l’étranger, et revient régulièrement sur scène pour voir les choses en plus grand qu’à la télé.

« Le meilleur prestidigitateur français »

Ce nouveau spectacle qu’il emmène au fenua « Crois en tes rêves », c’est un peu l’aboutissement de tout ce chemin, un savant dosage de tout ce que le professionnel a appris et découvert en 15 ans de carrière sur les planches ou devant les objectifs. Une bonne dose d’illusions, les grandes, celles qui décrochent les mâchoires et qui défient les lois de la physique, de grosses rasades de close-up, des tours dont il est un expert incontesté, quelques traits de mentalisme, discipline dans laquelle il a de quoi beaucoup étonner… Le tout à un rythme effréné et saupoudré d’une grosse pincée d’humour, toujours bien dosée. Un cocktail qui lui ressemble et avec lequel il veut apprendre au public à le connaitre. Car « le meilleur prestidigitateur français », comme le disent certaines critiques, parle aussi de lui pendant son show d’une heure et demie, de sa famille et notamment sa grand-mère qui l’a toujours encouragé, il échange avec le public sur ses souvenirs ou ses passions. En poussant les spectateurs, petits et grands, à réaliser leurs rêves, Kamel le Magicien continue à vivre le sien, et à le partager avec générosité.

Les places pour les deux représentations du 21 et 22 février 2025 sont déjà en vente sur Ticket-Pacific.pf, dans les magasins Carrefour ou à l’accueil de vos radios à Fare Ute.