Keshi revient sur les planches locales, avant celles d’Avignon

La pièce produite par la Compagnie de Caméléon revient après un an d’absence au Petit théâtre de la Maison de la culture. L’œuvre, centrée sur les secrets de famille y sera jouée du 8 au 17 novembre, avant deux dates à Raiatea, et un passage espéré au prestigieux festival d’Avignon.

Après avoir séduit le public lors des « premières » l’an passé, Keshi fait son retour au Petit théâtre, à partir du 8 novembre. Les comédiens ont repris le chemin des répétitions, avec 1h30 de texte et de scène à se réapproprier (voir encadré). « Évidemment il y a des petites choses qui doivent être retravaillées pour être remises à jour », concède le metteur en scène Antonin Chalon.

Petit « remaniement » et grande « joie de se retrouver »

Mais il voit aussi « quelque chose de très intéressant qui se passe quand on laisse un petit peu la pièce de côté. Pour les comédiens, il y a des choses qui se déposent et donc, finalement, le texte résonne aussi différemment et évolue ». Aussi bien dans le jeu que dans les lignes, puisqu’un « petit peu de remaniement » est proposé sur la fin. Une idée pour attirer à nouveau un public déjà venu en nombre l’année précédente. « On est très heureux de pouvoir le représenter, avec tout ce ‘retravail’ qui va être fait dessus, surtout après avoir eu un accueil très chaleureux et sensible du public », sourit l’artiste.

Même sentiment du côté des comédiens. Pour Justine Moulinier, « on se rend compte, à la suite de la répétition, que notre corps et notre cœur avaient vraiment tout mémorisé. On a beaucoup de plaisir à revenir. Il y a quelque chose d’encore plus riche, avec toutes les expériences d’une année passée et toutes les choses qui nous ont traversées », détaille celle qui juge « la joie de se retrouver très porteuse ».

Raiatea, Avignon… Et l’étranger ?

Cette énergie est à retrouver sur scène du 8 au 17 novembre au Petit théâtre. Les comédiens joueront ensuite au centre d’accueil Te Vaiete le 20 novembre, avant deux représentations à Raiatea, au centre Kuo Min Tang (30 novembre pour tout public et 2 décembre pour les scolaires). Ensuite, la compagnie prévoit de jouer en off au prestigieux festival d’Avignon, là même où elle avait déjà présenté les Champignons de Paris. « C’est en préparation, il y a de grandes chances qu’on y soit. On est très fiers de représenter Keshi là-bas, par ce que c’est aussi une façon d’amener toute la culture polynésienne, avec une pièce ancrée localement. Le sujet est universel, donc on peut amener cette pièce partout, mais on est très fiers qu’elle se passe à Tahiti », sourit Justine Moulinier.

« On espère que ça se passera aussi bien que pour les Champignons de Paris, et puis peut-être, pourquoi pas, jouer dans d’autres pays. C’est un beau thème, on parle des secrets de famille et puis nous avons une superbe mise en scène, donc nous avons beaucoup d’espoirs dans ce projet-là », confirme le comédien Teuru Tepa.