La bataille de Bir Hakeim s’expose à la Maison des anciens combattants

L’exposition nationale « Bir Hakeim, mai – juin 1942 » est relayée à partir de ce 10 mai en Polynésie par la Maison des anciens combattants de Papeete. Une façon d’informer sur cette bataille majeure de la Seconde Guerre mondiale, à laquelle ont participé, il y a 80 ans, de nombreux Polynésiens du Bataillon du Pacifique.

Une expo pour 80 ans de mémoires… Le service polynésien de l’Office nationaledes anciens combattants (Onac) ressort, à partir d’aujourd’hui, ses 17 panneaux explicatifs sur la bataille de Bir Hakeim, dont l’anniversaire va être commémoré tout au long des mois de mai et juin. Seize jours durant, en 1942, la 1ère division française libre du général Koenig a résisté, dans la petite oasis du désert libyen, aux attaques des armées motorisées italiennes et allemandes, commandées par le général Rommel. « Cette bataille a été le renouveau de l’armée française, la première fois qu’elle combattait à nouveau l’Allemagne nazie depuis la défaite de 1940, explique le directeur du service territorial de l’ONAC, Philippe Leydet. La victoire de Bir Hakeim a surtout permis de gagner du temps pour les alliés, a permis ensuite la victoire d’El Alamein en octobre 1942, et de repousser Rommel et l’Afrika Korps jusqu’à sa destruction en Tunisie en 1943″.

Et cette bataille a une résonnance particulière en Polynésie puisque le Bataillon du Pacifique, regroupé en Afrique du Nord, y a joué une rôle important. Certains, parmi les 300 Tamarii Volontaires, ont d’ailleurs transmis en détail la mémoire de cet épisode, comme John Martin, disparu en 2012.

L’exposition Bir Hakeim, mai – juin 1942, c’est à découvrir jusqu’au 12 juin à la Maison des anciens combattants de Papeete.