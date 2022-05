Législatives : A Here ia Porinetia veut provoquer le renouvellement de la classe politique

Nicole Sanquer, candidate sur la 2e circonscription du A Here ia Porinetia qu’elle préside, était l’invitée de Radio1 ce mardi pour expliquer son programme électoral. C’est la réforme institutionnelle qui en constitue le cœur : moins de représentants à l’assemblée de la Polynésie française, fin de la prime majoritaire, limitation à deux mandats pour les élus à l’assemblée et les maires. Reste une inconnue, et de taille : les candidats, dont tous les parrainages sont allés à l’extrême-droite pour l’élection présidentielle, n’ont pas encore décidé avec qui ils siègeraient à l’Assemblée nationale s’ils sont élus.

La députée sortante, invitée de Radio1, a fait le bilan de son mandat écoulé. Elle retient l’obtention de la prime d’installation pour les militaires polynésiens, le rapport sur la continuité territoriale qui a mis en évidence l’inégalité de traitement des Polynésiens, ou encore la révision des critères du CIMM (centre des intérêts matériels et moraux) pour faciliter le retour au fenua des fonctionnaires.

Plus tôt ce mardi, Nicole Sanquer, Nuihau Laurey et Félix Tokoragi avaient officiellement déposé leurs candidatures au Haut-commissariat. L’ancien vice-président d’Édouard Fritch rappelle que leur campagne est avant tout axée sur la réforme des institutions. À commencer par l’Assemblée de la Polynésie française, où le débat démocratique est court-circuité par une majorité pléthorique, dit A Here ia Porinetia, qui veut réduire le nombre d’élus de 57 à 39 et supprimer la prime majoritaire.

Rappelons que cette prime majoritaire avait été introduite dans le statut pour mettre fin à l’instabilité politique. Faut-il prendre ce risque ? Nicole Sanquer espère que le renouvellement de la classe politique, qui serait provoqué par la limitation à deux mandats pour les représentants et les maires, fera apparaître sur la scène de nouveaux acteurs qui, moins préoccupés par leur longévité que par l’intérêt général, se conduiraient mieux. « Plus on reste au pouvoir, plus on en abuse », dit-elle.

La présidente de A Here ia Porinetia assure avoir rencontré, au gré de ses voyages dans les circonscriptions, de nombreuses personnes prêtes à s’engager et à mettre leur carrière en pause durant 5 ou 10 ans pour se consacrer à la politique.

Autre cheval de bataille : faire en sorte – même si le « comment » reste à définir – que l’attribution des financements des communes échappe au clientélisme et ne soit plus dépendante de l’appartenance politique des maires ; une promesse d’Édouard Fritch qui, dit Nicole Sanquer, n’a pas été tenue.

Avec qui siéger à Paris ? Les candidats entretiennent le flou

Nuihau Laurey avait appelé à voter Marine Le Pen dès le premier tour de la présidentielle, et il est soutenu par le Te Nati – Rassemblement national sur la 3e circonscription. En cas de victoire, pourtant, le candidat ne s’engage pas à siéger du côté du groupe d’extrême-droite. Visiblement, tout dépendra des résultats.

Nicole Sanquer a précisé que le soutien de Te Nati à Nuihau Laurey n’est lié qu’au parrainage de Marine Le Pen pour l’élection présidentielle, mais ne signifie pas que s’il était élu, il siègerait avec le Rassemblement national. Elle-même, sur la 2e circonscription, a face à elle Charles Atger de Te Nati et elle n’exclut pas des tractations durant l’entre deux tours. Nicole Sanquer n’exclut pas non plus de siéger avec l’UDI, où par le passé elle a toujours bénéficié de la plus grande liberté de vote. Impossible de dire aujourd’hui si ce sera le cas dans la future Assemblée nationale : l’UDI a passé un accord avec Les Républicains et le Nouveau Centre, et pour les candidats polynésiens il est donc urgent « d’attendre de voir la nouvelle configuration » pour se décider.