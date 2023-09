La bibliothéque universitaire s’agrandit

La première pierre de ce chantier qui rentre dans le schéma directeur immobilier de l’UPF depuis 2015 a été posée ce jeudi. Cette extension doit permettre à la seule université de Polynésie française de « garantir une offre de formation adaptée aux grands défis de transition de la Polynésie française » mais aussi « d’accélérer la réussite étudiante ».

Nouveau chantier à l’université. Après avoir inauguré en mars dernier le Pôle de recherche du campus, ce jeudi les autorités ont participé à la pose de la première pierre de l’extension de la bibliothèque universitaire. Un chantier prévu depuis 2015 dans le schéma directeur immobilier de l’UPF qui prévoit une restructuration complète du campus. Cet agrandissement doit permettre à la seule université du fenua de « garantir une offre de formation adaptée aux grands défis de transition de la Polynésie française » mais aussi « d’accélérer la réussite étudiante ». Il s’agit aussi de favoriser « l’émergence d’un écosystème de l’innovation et d’une structure d’appui à la recherche » pour conforter sa position de leader dans le Pacifique, notamment dans le cadre du rayonnement culturel. Ce projet vise aussi à faire de ce qui est « le plus grand équipement documentaire » un « tiers-lieu numérique » pour compléter l’offre des applications développées dans le cadre notamment des projets « Archipels connectés ». À noter que ce chantier est soutenu, à hauteur de 60%, à parts égales par l’État et le Pays dans le cadre du contrat de développement et de transformation Etat-Pays 2021-2023. Le montant total, estimé à 300 millions en 2015, n’a pas été communiqué, ni la date prévue de livraison.

Avec communiqué