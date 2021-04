Les Néo-zélandais et les Australiens pourront voyager librement, sans quarantaine, entre leurs deux pays à compter du 19 avril prochain, une mesure très attendue qui a été confirmée hier par la Première ministre kiwi, Jacinda Ardern.

Jacinda Ardern s’est dite « confiante non seulement dans la capacité de l’état australien mais aussi dans la nôtre pour gérer ces modalités de voyage ». La bulle de voyage s’adaptera selon les conditions sanitaires dans chacun des états australiens ; si l’épidémie devait flamber dans l’un d’entre eux, les voyageurs en provenance ou vers les autres états devraient rester libres de se déplacer. Les ressortissants néo-zélandais pourraient toutefois avoir à s’isoler ou se faire tester à leur retour chez eux, voire à effectuer une quarantaine en site dédié, selon la situation sanitaire de la partie de l’Australie de laquelle ils reviendront.

Les passagers en provenance d’Australie (et les équipages des avions) autorisés à embarquer devront faire la preuve qu’ils n’ont pas été testés positifs au covid dans les 14 jours précédant leur voyage. L’accès à bord leur sera refusé s’ils montrent des symptômes de rhume ou de grippe. Le port du masque sera obligatoire durant le vol, et les passagers devront télécharger et utiliser l’application de traçage NZ Covid.

Les Néo-Zélandais sont libres, depuis octobre dernier, de se rendre en Australie : une sorte de « bulle » en aller-simple. Mais l’industrie touristique kiwi est très impatiente de voir les restrictions levées. En 2019, 40% des arrivées touristiques provenaient d’Australie. Ces touristes dépensaient sur place l’équivalent de 119 milliards de Fcfp.

À peine l’annonce faite, les réservations d’Air New Zealand ont été prises d’assaut, enregistrant en quelques minutes autant de réservations qu’en trois jours, a déclaré le directeur général de la compagnie Greg Foran. Il a estimé que les premiers vols seront sans doute remplis à 50%, mais espère atteindre 80% rapidement. Qantas et Jetstar, deux compagnies australiennes, reprendront elles aussi leurs vols.