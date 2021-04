Vaccination : le weekend de Pâques fait chuter la cadence

Après un weekend sans « vaccinodrome » et quatre jours de fermeture des centres, le rythme de la campagne de vaccination a chuté à moins de 4 000 injections par semaine. Pour atteindre leurs objectifs de couverture vaccinale, les autorités devront accélérer le pas.

3 753 injections en 7 jours. Le rythme de vaccination au fenua est au plus bas depuis près d’un mois. Les livraisons de l’État ne sont a priori pas en cause, pas plus que le nombre de volontaires : c’est la fermeture des centres, pendant les 4 jours du weekend pascal, qui a fait chuter la cadence de la campagne, qui oscillait entre 5 000 et 7 000 doses hebdomadaires depuis la mi-mars. Ce mardi, tous les centres de vaccination sont rouverts, toujours sans rendez-vous ni âge minimal. Certains d’entre eux ont encore des rendez-vous, pris avant la levée des phases de campagne, à honorer. Mais les emplois du temps sont de moins en moins chargés.

Cinq mois et demi de plus pour atteindre 80 000 vaccinés

A l’heure actuelle, un peu plus de 25 565 Polynésiens ont déjà reçu au moins une dose, dont 9 324 ont fait leur rappel. Ce qui veut dire que 13 à 14% de la population adulte du fenua est déjà passé par un centre, et 5 à 6% – en comptant ceux qui ont été dispensés de seconde dose après une contamination passée – sont pleinement vaccinés. Des taux cohérents avec le niveau national, mais très en retrait avec ceux d’autres pays du monde, dont les États-Unis qui annoncent déjà plus de 40% d’adultes ayant reçu au moins une dose. Alors que le Haussariat, ce matin encore, parlait d’un maintien des restrictions sanitaires « dans l’attente d’une large couverture vaccinale » en Polynésie, l’accélération de la campagne parait être un passage obligé. Car malgré le « vaccinodrome » de la Présidence et le centre spécial carnets rouges de l’ILM, le rythme adopté en mars – soit 22 616 injections en un mois – ne permettrait pas d’atteindre les 50% de couverture vaccinale (chez la population adulte) avant début novembre. Quant aux « 80 000 vaccinés », évoqués par Édouard Fritch, il faudrait patienter jusqu’à la fin du mois de septembre, soit un mois après les prévisions jusque là évoquées.

16 200 personnes en attente de seconde dose

Reste à savoir comment accélérer ce rythme. L’État a bien renforcé son programme de livraison de vaccin, prévoyant « 9 000 doses par semaine » pendant ce mois d’avril. Reste à les utiliser. Le ministère de la Santé, qui poursuit ses tournées dans les îles n’a pas annoncé, à l’heure actuelle, d’ouverture de nouveaux centres de vaccination permanents. Un nouveau vaccinodrome devrait toutefois être organisé le weekend prochain à la Présidence. Un mois après le premier essai de ce centre éphémère, ce sont surtout les Polynésiens en attente d’une seconde dose qui devraient être visés : ils sont aujourd’hui 16 200 à devoir faire leur rappel.