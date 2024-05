La Color Fun Run de retour samedi

Cet évènement atypique proposé par la Tahitian Running Team revient pour une neuvième édition samedi à Fare Ute. Non chronométrée, la course est en revanche musicale, animée, et surtout très colorée puisque l’organisation – et les coureurs eux-mêmes – aspergent les autres participants de poudre colorée. Il est encore possible de s’y inscrire.

C’est devenu un rendez-vous attendu depuis presque dix ans. La Color Fun Run, une épreuve non-chronométrée d’environ deux kilomètres (il sera possible de faire plusieurs tours de ce circuit), revient samedi après-midi dans les rues de Fare Ute. L’an passé, ils étaient près de 2500 à participer à cet évènement festif, à l’issue duquel chacun ressort couvert de poudres colorées. C’est là tout le concept de cette course : les participants partent vêtus de t-shirts immaculés, pour être aspergés de poudre composée de pigments d’amidons. Un produit qui n’est pas nocif pour la santé, mais contre lequel les organisateurs recommandent d’apporter des lunettes jetables ou de natation, et une serviette pour protéger les sièges des voitures après l’épreuve. Le tout se fait bien sûr dans une ambiance relevée, avec stands musicaux et animations en tous genres.

Le rendez-vous est donné à quinze heures, pour un départ prévu à 16 heures. L’évènement est ouvert à partir de 6 ans (les enfants de 6 à 14 ans devant être accompagné d’un adulte). Les inscriptions sont ouvertes à Intersport Fare Ute et à Tahiti Sport Taravao, jusqu’au jour même de la course, samedi à midi (2000 francs). S’il reste des places, des inscriptions pourront être enregistrées directement sur site, à 13 heures (2500 francs).