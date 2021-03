La cour d’appel a confirmé ce matin la peine prononcée en première instance contre Gaston Flosse, pour injure publique envers Me Bourrion.

En mai 2020, Gaston Flosse porte devant les tribunaux le refus de la commune de Papeete de l’inscrire sur les listes électorales pour qu’il puisse mener sa liste aux élections municipales. Me Bourrion, qui représente Papeete, fait état de « factures d’électricité frauduleuses ». À la sortie de l’audience, le Vieux lion prend l’avocat à partie devant les caméras de nos confrères de TNTV, parlant de « méthodes de voyou » et le qualifiant de « vaurien ».

L’avocat avait alors porté plainte pour injure publique et en novembre dernier, Gaston Flosse avait été condamné à verser à sa victime la somme de 300 000 francs au titre de son préjudice moral et 150 000 francs pour ses frais de justice, ainsi que 200 000 francs d’amende. Gaston Flosse avait fait appel de cette condamnation. Me Quinquis avait demandé, lors de l’audience en appel, la bienveillance pour son client qui avait eu « une réaction viscérale ».

Ce jeudi matin, la cour d’appel a rendu sa décision, rejetant l’exception de nullité formulée par la défense, et confirmant le jugement de première instance, en y rajoutant la somme de 150 000 Francs à payer à Me Bourrion pour les frais exposés.