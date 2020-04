La continuité pédagogique, version 2.0

Le ministère de l’Education, de la jeunesse et des sports a présenté mercredi après-midi la deuxième phase de la continuité pédagogique. Elle s’appuie toujours sur les contenus pédagogiques numériques communiqués par les écoles, collèges et lycées pour les élèves ayant une connexion internet, ou sur un programme télévisuel, radiophonique et de presse écrite, enrichi depuis le 14 avril.

Serge Segura, inspecteur du premier degré à la Direction Générale de l’Éducation et des Enseignements (DGEE), Yvette Tommasini, inspectrice du 2nd degré au Vice-rectorat et Samantha Bonet-Tirao, conseillère pédagogique à la DGEE, ont présenté toutes les ressources validées par l’inspection pédagogique et disponibles sur les différentes chaines de télévision et de radio, accessibles à tous les élèves. Ils ont aussi donné des conseils aux familles pour accompagner et aider au mieux leur(s) enfant(s) et ce quelle que soit la ressource pédagogique. Ces nouveaux programmes enrichis et accessibles à tous permettent désormais de ne plus distribuer des livrets papier à compter du lundi 20 avril. Ces programmes sont pour l’instant préparés pour deux semaines, et la DGEE travaille sur la programmation au-delà. Ecoutez son directeur, Thierry Delmas :

Pour les élèves qui ne peuvent pas non plus accéder à la télévision ou la radio – ils sont moins de 10% – « ce sera du cousu main, on demande aux chefs d’établissement d’évaluer la situation et de voir comment on peut avoir une réponse, dit Thierry Delmas, je ne suis pas ici pour présenter quelque chose de parfait, malheureusement. »

Le Directeur général de la DGEE, Thierry Delmas, a souhaité saluer la mobilisation des personnels de l’éducation durant cette crise sanitaire et rassurer une nouvelle fois les familles et les élèves sur les enjeux de cette continuité pédagogique : il s’agit de garder le contact entre l’élève et l’école et de conserver à la maison le rythme de travail d’un apprenant, sur une des ressources disponibles, afin de faciliter le retour en classe. Il a aussi rappelé qu’aucune note chiffrée ne sera donnée aux élèves durant ce confinement et que des précisions sur les examens seront communiquées dès qu’elles seront connues.

Avec communiqué