Baptisée ce matin, après s’être intensifié au large des Samoa, la dépression tropicale surveillée depuis plusieurs jours avance bien vers le fenua. De « modérée » elle devrait devenir « forte » sans devenir un cyclone en passant entre la Société et les Australes. Des vents atteignant les 130 km/h sont tout de même attendus dès demain à l’Ouest de la ZEE. Tahiti et les Raromatai devraient être touchés entre mardi soir et jeudi matin, avec des vents plus mesurés, mais une houle forte et des pluies abondantes. Météo France préfère prévenir : la trajectoire et l’évolution de l’intensité de Nat restent très incertaines.

Elle était déjà surveillée depuis plusieurs jours par les météorologues, sous le nom de code 06F. Preuve qu’elle gagne en intensité, elle a désormais été baptisée par les autorités fidjiennes, en charge de la surveillance de la zone : « Nat » continue sa course vers le fenua. Ce matin à 8 heures Météo France localisait la dépression tropicale modérée à environ 1500 kilomètres à l’Ouest-Nord-Ouest de Tahiti. Et à seulement 900 kilomètres de Mopelia, atoll aux confins de la ZEE du fenua vers lequel Nat continue route à une vitesse de 18 nœuds. La dépression modérée, qui s’intensifie d’heure en heure devrait devenir une « forte », avec des vents compris entre 90 et 120 kilomètres heures, dans la soirée de ce lundi. Mais les dernières prévisions de Météo France misent sur un affaiblissement dans la journée de mardi : Nat ne deviendrait pas un cyclone et serait plutôt « rétrogradée », de nouveau, en tempête modérée avant son passage au plus près de Tahiti.

Car le phénomène va tout de même passer près des îles de la Société. Ce devrait être mercredi, avec des pluies importantes, une mer forte et des rafales « autour de 70 à 80 km/h ». Avant ça, Nat aura soufflé sur Mopelia mardi – avec des rafales atteignant 100 à 130 kilomètres par heure et des creux de 4 mètres en mer – et sur Rimatara et Rurutu dans la même journée (70/80 km/h de vent, 3/4 mètres de houle). Météo France insiste toutefois sur « l’incertitude » sur l’évolution et la trajectoire de cette dépression. « La menace de vent moyen de 100 km/h, avec rafales à 150km/h touchant les îles de la Société n’est toujours pas exclue, en particulier vers la région de Mopelia », précisent les prévisionnistes.

Si les îles de la Société ont été placées, dès dimanche soir, en vigilance orange pour fortes pluies, c’est à cause d’un autre minimum dépressionnaire qui devrait continuer à arroser les Iles-Du-Vent au cours de journée et en soirée, puis se déplacer vers le Sud-Ouest des Tuamotu. La « Mise en garde cyclonique », stade d’alerte distinct du système des vigilances, est maintenu pour l’ensemble des îles de la Société, et des Australes, quand le secteur de Mopelia avait déjà été placé en phase de « préalerte ». Aucune fermeture d’établissements scolaires n’était, à 10 heures ce lundi matin, évoquée par les autorités.