La direction aux affaires foncières définit ses axes stratégiques

Ce vendredi à Pirae, la Direction des affaires foncières (DAF) restituait le bilan de ses travaux afin de déterminer les bases du schéma directeur du foncier en Polynésie. La conférence réunissait l’ensemble des acteurs du foncier, notamment les associations familiales, pour qui, la gestion ou la sortie de l’indivision peut constituer des interrogations.

Cette rencontre faisait suite au séminaire organisé les 6 et 7 août 2019 par la DAF. L’objectif était d’identifier les attentes et propositions des associations familiales en matière de gestion collective et de sortie d’indivision.

« Famille », « entente », « les terres » ou encore « la propriété », autant de termes utilisés pour désigner les différentes facettes de l’indivision. Loyana Legall, la directrice des affaires foncières a tenu à aborder principalement les différentes problématiques rencontrées au quotidien par les familles dans le cadre d’une indivision. Ainsi dans ce contexte, la directrice indique que l’objectif premier de cette rencontre est avant tout d’ouvrir un dialogue entre les associations familiales et l’administration.

Lorsque la famille est évoquée au regard d’une indivision , c’est principalement pour désigner une situation de conflit ou encore des difficultés relationnelles. Par ailleurs, Loyana Legall explique que l’indivision a aussi des répercutions sur ces familles qui perdurent sur plusieurs générations et entre plusieurs souches. « Pouvoir laisser un héritage foncier aux enfants (.. .) la famille est une composante du sujet foncier », explique la directrice.

Au terme de la restitution, la directrice a mis en exergue plusieurs objectifs, notamment la mise en place d’outils pour sortir facilement de l’indivision ainsi que l’élaboration d’outils de gestion de l’indivision conforme au droit et aux attentes des familles.