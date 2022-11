La Feria Carrefour, c’est ce vendredi 11 novembre

Qui succédera à Teva Poulain, vainqueur de la 22e édition de la Feria Carrefour? Réponse ce vendredi 11 novembre à l’arrivée de la 23e édition. Cette course de 9 km qui relie Carrefour Faa’a à Carrefour Punaauia a vu son parcours modifié cette année. Pour des raisons de sécurité les organisateurs ont préféré prévoir un détour par le parc Vairai plutôt que de faire courir les athlètes jusqu’à Matatia. « Les coureurs rentrent par l’entrée du parc et sortent par le petit terrain des piroguiers au fond », précise Françoise Aubry, la présidente du club organisateur. Deux ravitaillements sont prévus en chemin, le premier au niveau du magasin Tefana et le second à l’entrée du Parc. Le départ sera donné sur le parking extérieur de Carrefour Faa’a à 16h30.

Les inscriptions sont possibles en ligne, au magasin Aito Sport ou à Carrefour Faa’a.