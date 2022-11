Tahei ‘auti ia Moorea appelle à la mobilisation le 19 novembre

Un an après sa première manifestation sur la plage de Temae, la fédération d’associations Tahei ‘auti ia Moorea organise un nouveau rassemblement au même endroit, le samedi 19 novembre. Si depuis un an son action a porté quelques fruits, l’inquiétude de la fédération sur le développement de Moorea reste vive. Le rassemblement sera suivi d’une célébration de Matari’i i ni’a.

La fédération Tahei ‘auti ia Moorea, qui regroupe depuis l’an dernier plusieurs associations de l’île, annonce la tenue d’un grand rassemblement le samedi 19 novembre à partir de 8 heures sur la plage publique de Temae. Comme l’an dernier, il s’agit de manifester en faveur d’un développement raisonné de l’île sœur, où les projets immobiliers et commerciaux continuent de fleurir et d’inquiéter la population. « On est toujours là, et on veut le montrer », dit le président de la fédération Rahiti Buchin. Cette union pour Moorea sera matérialisée par une grande tresse de ‘auti. Dès 9 heures, l’une de ses extrémités sera portée par des nageurs, menés par Ismaël Huukena, ainsi que des rameurs et les surfeurs de l’association Eimeo Surf, de la plage jusqu’au temple protestant de Teavaro. L’autre bout de la tresse reliera la plage à Teavaro par la terre. Puis, à 16 heures, une célébration de Matari’i i ni’a, l’entrée dans la période d’abondance, sera organisée sur la plage.

Les défenseurs de Moorea ont quelques raisons d’espérer : il n’est plus question de pilotis supplémentaires pour l’hôtel Sofitel, et l’Autorité polynésienne de la concurrence a donné un avis défavorable à la création d’un magasin Carrefour de 1 800 m2 à Maharepa. Mais ils ont aussi des raisons de s’inquiéter : la commune est toujours muette sur la préservation de l’emprise communale sur Temae, et n’a toujours pas inscrit à l’ordre du jour du conseil municipal la consultation citoyenne sur l’avenir de Temae, prévue par les textes dès lors que plus d’un cinquième des électeurs le demandent. Ce chiffre fatidique a été atteint mais pour maintenir la pression sur le tavana Evans Haumani, ceux qui ne l’ont pas encore fait pourront signer cette pétition, et adhérer à la fédération, le 19 novembre. Tahei’auti ia Moorea a également porté plainte contre la SNC Paetou qu’elle accuse d’avoir outrepassé son autorisation de déblais et remblais. L’affaire sera audiencée le 21 novembre, et la fédération espère la nomination d’un expert pour déterminer si le promoteur est dans les clous de son permis ou pas.

À noter que Tahei’auti ia Moorea est à la recherche d’un chargé de communication / community manager, « surtout si vous ne voulez pas être payé », sourit Rahiti Buchin qui explique que les fonds disponibles de la fédération sont avant tout destinés à financer les recours en justice.