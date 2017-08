La feuille de route des tavana pour 2020

Les maires de Mahina, Damas Teuira et de Maupiti, Woullingson Raufauore, ont présenté jeudi à Mahina les deux résolutions issues des ateliers de travail du 28ème congrès des communes. Les élus ont insistés sur la modernisation de l’administration communale, l’autonomie fiscale, le tri des déchets et la sécurité de la commune.

Après quatre jours d’ateliers de travail les tavana ont établis une feuille de route pour 2020 et un plan d’action. Le maire de Mahina, Damas Teuira, a exposé la vision « prospective » qui s’en est dégagé. Il a notamment été question de « vision partagée ». Le tavana entend ainsi mettre en place une « cohésion » des maires de Polynésie française, entre eux mais aussi avec les politiques publiques du Pays et de l’Etat. Ceci en conservant les spécificités des communes, tout en « s’inspirant » du développement social, culturel et économique de ses voisins.

La feuille de route des tavana comprend également le développement du numérique de l’administration communale afin de « mieux » communiquer et rendre accessible l’information.

Le plan d’action des maires

Les tavana ont exprimé leur volonté d’être « autonomes » dans la gestion de leurs recettes fiscales. Woullingson Raufauore a présenté leur demande au Pays de « rétrocéder » une partie des taxes fiscales pour le financement de la commune.

Le tri des déchets a aussi fait l’objet de discussions. Les élus ont remarqué un manque « d’engagement » de la part de la population. Ils souhaiteraient mener des actions afin que le tri « entrent dans les mœurs ».

Enfin, un volet d’information et de sensibilisation a été abordé pour la sécurité communale. Le maire de Maupiti rapporte que le « sentiment d’insécurité grandit » sur tout le territoire. Selon lui, il est devenu « urgent » pour les élus de « s’impliquer ».