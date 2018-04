La folle journée du Tahoeraa et du Tavini

Si le Tavini et le Tahoeraa ont déposé leurs listes inchangées respectivement à 15h30 et à 17h30 mardi après-midi, la journée a pourtant été très animée en coulisses entre les deux partis. Des négociations pour une « fusion » de listes ont été menées entre 10 et 13 heures. Retour sur la folle journée du Tavini et du Tahoeraa.

En apparence, presque rien n’a filtré pendant toute la journée de mardi. Seul le mandataire du Tavini, Etienne Chimin, a confirmé lors du dépôt de la liste bleu ciel à 15h30 que des « rencontres » avaient eu lieu dans la matinée entre Gaston Flosse et Oscar Temaru sans qu’un « accord » puisse être trouvé.

Avant cette journée de mardi, le leader du Tavini, Oscar Temaru, avait expliqué lundi soir devant ses militants qu’en vertu du code électoral, il n’était « pas possible de faire alliance ». Dans le même temps au Tahoeraa, une longue réunion se tenait entre 17 et 22 heures autour de l’opportunité et de la possibilité de fusionner avec le Tavini. Sans position définitive, le Tahoeraa a reporté sa réunion à mardi matin.

Réunion secrète

Selon les informations recueillies par Radio 1, la réunion de mardi matin au Tahoeraa a débouché vers 10 heures sur la décision unanime de proposer une « fusion » à Oscar Temaru. Gaston Flosse a contacté Oscar Temaru et une réunion secrète a débuté avec notamment Gaston Flosse, Geffry Salmon, Teura Iriti, Vincent Dubois, Oscar Temaru, Anthony Géros et Moetai Brotherson. La réunion s’est terminée avant 13 heures, Oscar Temaru indiquant qu’il devait soumettre la proposition à son camps.

Oscar Temaru décline

Au Tavini, Oscar Temaru a réuni ses principaux colistiers. Si la proposition a été discutée en interne au parti indépendantiste, plusieurs sources confirment que les jeunes du Tavini, Moetai Brotherson en tête, ont lourdement pesé sur les discussions pour refuser cette fusion. Un consensus a finalement été trouvé au Tavini pour « décliner » la proposition de fusion, selon les termes d’une source proche du parti bleu ciel, puisque le Tahoeraa refusait deux conditions du parti indépendantiste : la signature d’un « memorandum of understanding (MOU) » (un accord, NDLR) et la garantie de mettre en avant la « probité » sur la future liste commune. Notons que Gaston Flosse conteste l’existence de cette deuxième condition et affirme que les discussions ont achoppé sur la question de l’indépendance.

La suite de la journée est connue. Le mandataire du Tavini a déposé la liste inchangée à 15h30. Et après une nouvelle réunion au Tahoeraa, la liste orange a également été déposée, inchangée, à 17h30.

Vaite Urarii-Pambrun et Antoine Samoyeau