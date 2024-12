La Fraap compte sur Tony Géros pour faire avancer ses revendications

Environ 200 grévistes de la fonction publique territoriale ont marché ce matin depuis la présidence jusqu’à Tarahoi. Changement de piquet, mais aussi d’interlocuteur : vu le blocage des négociations avec Moetai Brotherson sur la coûteuse question du point d’indice, la Fraap espère être « plus écoutée » par le président de l’assemblée. Et la rencontre avec Tony Géros s’est « bien passée », d’après Jean-Paul Urima : « Il nous a assuré qu’il tiendrait un comité de majorité ce lundi après-midi pour soumettre la question aux élus du Pays ». En attendant, le syndicat assure de sa détermination : les pompiers d’aéroports restent mobilisés, et malgré l’application d’un service minimum cette semaine, bloquent l’essentiel des vols vers 43 îles du Pays. D’autres agents sont mobilisés : ceux de l’équipement dans les archipels, mais aussi la Biosécurité à Tahiti : d’après la Fraap, « les avions ne pourront pas décharger les marchandises de Noël ».

Plus d’informations à venir…