Retour des élèves dans les îles : le service minimum ne suffira pas

À quelques jours des vacances de Noël, la grève des fonctionnaires territoriaux perturbe sévèrement les opérations d’Air Tahiti. Avec 1 200 élèves à rapatrier avant la fermeture des internats dimanche et plus de 4 200 passagers déjà bloqués, la compagnie doit jongler entre service minimum et annulations de vols.

Les inquiétudes grandissent Air Tahiti, alors que la grève des fonctionnaires territoriaux met à mal ses services. Dès ce mardi, la compagnie doit rapatrier 1 200 élèves dans leurs îles respectives, un défi logistique d’envergure. « On est censé le faire avant dimanche, car après cela les internats ferment », explique Vairani Tetaria, directrice marketing et commerciale d’Air Tahiti. Pour y parvenir, la compagnie est en discussion avec la DGEE afin d’élaborer un nouveau programme de vols. Celui-ci doit respecter le service minimum réglementaire défini par un protocole signé en 2016, qui prévoit entre un et sept vols par semaine et par aérodrome. Une fréquence de vols limitée que Air Tahiti peut aménager à sa guise. « Les élèves seront bien sûr rapatriés en priorité, mais on sait néanmoins qu’il n’y aura pas assez de vols minimum pour rapatrier tous les élèves, ça c’est sûr », ajoute-t-elle.

La grève ne concerne pas uniquement les élèves. Depuis vendredi, plus de 4 200 passagers n’ont pas pu embarquer, et 250 vols ont été annulés. Parmi les personnes impactées, environ 800 touristes, principalement Américains, ont vu leur vacances chamboulées. « Chaque jour, nous avons un point avec la Direction de l’aviation civile à 11h30 pour décider des annulations de vols du lendemain, précise Vairani Tetaria. Une situation exceptionnelle pour Air Tahiti qui dit mettre tout en œuvre pour réorganiser ses opérations malgré une marge de manœuvre limitée en raison des contraintes imposées par le service minimum.

Les « vols fictifs »

Pour gérer l’afflux de demandes et conserver les réservations des passagers impactés, Air Tahiti a recours à des « vols fictifs » . Des vols qui n’opèrent pas mais permettent de maintenir les dossiers ouverts en vue de réaffectations ultérieures. « Lorsque les passagers sont réaffectés, notre système envoie automatiquement des SMS. Si vous recevez un message avec un numéro de vol compris entre 1001 et 1019, sachez qu’il s’agit de vols fictifs qui ne décolleront pas », précise la directrice marketing. À noter que seuls les vols sanitaires d’urgence et les vols de fret sans passagers continuent de fonctionner puisque la réglementation le permet.