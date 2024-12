La mobilisation de la Fraap en baisse ce lundi d’après la présidence

Le gouvernement n’a compté « que » 458 grévistes parmi les fonctionnaires territoriaux ce lundi, 160 de moins que vendredi. Des chiffres sous-évalués, estime la Fraap, qui concède une baisse de participation à son mouvement, mais qui assure avoir un impact important. En plus des 150 pompiers d’aéroports, plusieurs antennes de l’équipement dans les archipels sont à l’arrêt et une bonne partie des agents de la Biosécurité manquent à l’appel. « Les avions ne pourront pas décharger les marchandises de Noël » prévient le syndicat.

En attendant les – éventuelles – négociations sur le point d’indice des fonctionnaires, c’est sur les chiffres des grévistes que le gouvernement et la Fraap mènent bataille. La présidence a recensé ce lundi 458 grévistes déclarés, contre 619 vendredi. Le taux de participation au mouvement qui entamera mardi son cinquième jour aurait donc chuté à 8,35%. Des données que la Fraap estime « sous-évaluées ». Gérard Barff, secrétaire général délégué de la Fédération, rappelle qu’un cortège de plus de 200 personnes s’est déplacé entre la présidence et Tarahoi ce matin, « avec plus de 250 personnes au pic ». S’ajoutent les « 150 pompiers mobilisés », même si certains doivent assurer un service minimum sur les evasans et, bientôt, sur un nombre limité de vols prévus par la réglementation. S’ajoutent surtout les grévistes des îles, « très nombreux et souvent pas décomptés », notamment du côté des antennes de l’Équipement dans les archipels dont plusieurs seraient « à l’arrêt ».

« La biosécurité, à 90% va être bloquée, ajoute le patron du syndicat des pompiers d’aérodrome. Donc les avions ne vont pas pouvoir sortir les marchandises de Noël, les grandes surfaces vont commencer à râler. Il y a des cargos qui arrivent la semaine prochaine, ça sera pareil : les marchandises ne pourront pas sortir tant que la biosécurité ne pourra pas venir contrôler si c’est conforme aux règles et à la commande. Il y aura aussi les services de Finances, des choses vont se mettre en place. Je le répète : ça n’est pas que la grève des pompiers, c’est la grève de toute l’administration et de la fonction publique territoriale ».