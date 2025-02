La Fraap décline le rendez-vous proposé par Moetai Brotherson

Invités ce mercredi à 17 heures par Moetai Brotherson, qui voulait leur faire part de la décision du conseil des ministres sur la grille indiciaire des fonctionnaires de catégorie D, les chefs de file de la Fraap ne s’y sont pas rendus, estimant que la rencontre dont l’ordre du jour précis ne leur a pas été transmis risquait de leur faire « perdre davantage de temps ».

La Fraap, dont le préavis de grève a été suspendu le 13 janvier dernier, attendait depuis le conseil des ministres du 29 janvier une nouvelle proposition de revalorisation de la grille indicielle des fonctionnaires de catégorie D. Le compte-rendu du conseil des ministres n’en faisait aucune mention, et Jean-Paul Urima accusait Moetai Brotherson de « rétropédaler » et de n’avoir aucun égard pour les fonctionnaires du Pays.

Pour rappel, la centrale syndicale demandait une revalorisation de 20 points pour les plus petits salaires, et dégressive pour les échelons supérieurs ; le Pays estimait son coût annuel pour la masse salariale du Pays à 524 millions, une charge jugée inacceptable. Le gouvernement, après consultation du Conseil de la fonction publique, propose une hausse de 12 points d’indice pour les plus bas salaires des 1 856 agents de la catégorie D, avec une dégressivité jusqu’à 5 points pour le plus haut échelon. Une proposition chiffrée à 252 millions de francs par an pour les caisses du Pays.

La Fraap demandait, depuis le 29 janvier, à connaître la décision du conseil des ministres. Finalement le gouvernement l’avait conviée à une rencontre ce mercredi à 17 heures, pour l’informer de cette décision et avancer vers un protocole d’accord. Mais en début d’après-midi, Jean-Paul Urima publiait un communiqué dans lequel il déclare vouloir d’abord « connaître l’ordre du jour et les propositions envisagées par le président (…) »

« Il nous paraît dès lors inutile de perdre davantage de temps dans des discussions dont les tenants et les aboutissants ne sont maîtrisés que par le président de la PF, au détriment du vœu de transparence qu’il prône à qui veut bien l’entendre », concluait le communiqué.

On ignore à ce stade quand une nouvelle rencontre sera organisée.