Favoritisme : Simplicio Lissant échappe aux poursuites

Placé en garde à vue en mars dernier, avec son adjointe Cathy Puchon et le fils de celle-ci, pour des soupçons de prise illégale d’intérêts et de favoritisme, le maire de Punaauia Simplicio Lissant ne fera pas l’objet de poursuite pénales, a indiqué la procureure de la République Solène Belaouar, qui a classé l’affaire.

Le maire de Punaauia ne fera pas l’objet de poursuites pénales. Comme révélé par Tahiti Infos en 2023, Simplicio Lissant était soupçonné de prise illégale d’intérêts et de favoritisme, dans une affaire de marché public pour des conteneurs aménagés. Celui-ci avait été attribué à une société dirigée par le fils de la première adjointe du maire, Cathy Puchon. Mis en cause par la dénonciation d’une conseillère municipale, qui signalait l’absence d’avis d’appel public à la concurrence et de passage en commission pour ce marché dépassant le seuil de 20 millions de Fcfp, le tavana avait été entendu en garde à vue le 12 mars 2024. Son adjointe et le gérant de la société aussi. Ce mercredi, la procureur de la République a annoncé avoir classé l’affaire. La prise illégale d’intérêt à été écartée, et si « des irrégularités de procédure » ont été constatées dans le volet favoritisme, « cela ne justifie pas de poursuites pénales », souligne la magistrate.