Lexus Pipe Pro : Vahine Fierro prend la neuvième place de cette première étape du CT

La jeune surfeuse qui avait fini deuxième de sa première série n’a pas réussi à passer les huitièmes de la Lexux Pipe Pro. Opposée à la costaricienne Brisa Hennessy, elle s’est inclinée au terme d’un beau duel sur un score de 8,60 contre 9,27 pour son adversaire.

Vahine Fierro a fait ses premiers pas sur le Championship Tour. Lors de la Lexus Pipe Pro, première étape de la saison, la Tahitienne qui rêvait d’endosser le « yellow jersey » n’a pas réussi a aller jusqu’au bout de la compétition. Elle a quand même atteint les huitièmes de finale. Il faut dire que dès son entrée en lice, ce mercredi matin, elle a su répondre présent. Opposée à Molly Picklum et Bettylou Sakura Johnson lors du premier tour, elle a réussi à finir deuxième de sa série. C’est ce résultat qui lui a permis d’accéder directement aux huitièmes de finale, lui évitant la case repêchage. En huitièmes de finale, quelques heures plus tard, elle se retrouvait face à Brisa Hennessy, numéro 4 mondiale en 2024 et surfeuse aguerrie du CT. Une adversaire qu’elle connaît bien, puisqu’elle l’avait battue en finale de la dernière Tahiti Pro. Mais cette fois-ci, les conditions étaient différentes et Pipeline n’a pas offert à Vahine les opportunités qu’elle espérait. La Tahitienne n’a donc pas pu renverser la Costaricienne, qui s’impose finalement avec un score de 9,27 contre 8,60.