La fréquentation touristique gagne 8,7 % en août 2019

L’Institut de la statistique vient de publier deux enquêtes sur le tourisme local. La première concerne la fréquentation hôtelière de juillet 2019 en légère baisse de 0,4 %, la seconde sur la fréquentation touristique d’août 2019 qui voit une hausse de 8,7 % par rapport à la même période en 2018. Une hausse portée notamment par le yachting.

Juillet et août sont deux mois importants dans le secteur du tourisme. Cette année, la fréquentation hôtelière du mois de juillet est restée stable malgré une petite baisse de 0,4 %. Une baisse due notamment à la diminution de 2% de l’offre de chambres en raison d’importants travaux dans certains établissements, on pense notamment à l’Intercontinental Moorea. 61 504 chambres sur les 78 936 offertes à la location ont été louées. Le revenu moyen par chambre louée augmente lui de 12% à 51 000 Fcfp. Sur un an, le coefficient moyen de remplissage monte d’un point à 77,9 %.

En août 2019, la fréquentation touristique cette fois, est au beau fixe avec + 8,7% par rapport à août 2018. Une croissance soutenue par l’hébergement terrestre qui gagne 9,7 %, et l’hébergement flottent +4,2 %. A noter que 40 % de la clientèle flottante provient du « yachting » qui gagne 11,4 %. L’ISPF précise que ces clients sont « toujours plus nombreux depuis 5 ans ». Les États-Unis et la France participent à 57,9 % des effectifs de touristes en tant que principaux marchés émetteurs. Ainsi en août 2019, la Polynésie a reçu 21 864 touristes, et 157 144 depuis le début de l’année soit 11,6 % supplémentaires par rapport à 2018. Sur un an, ce sont 227 334 touristes qui ont visité le fenua.