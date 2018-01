La grève évitée au Brando

La direction de l’hôtel Le Brando de Tetiaroa et les confédérations CSIP et O oe to oe rima ont signé dimanche un protocole d’accord qui a levé le préavis de grève qui arrivait à échéance dans la soirée.

Il n’y aura pas de grève à l’hôtel Le Brando de Tetiaroa. Dimanche matin la direction et les confédérations CSIP et O oe to oe rima sont tombés d’accord pour lever le préavis de grève, comme l’ont rapporté nos confrères de Polynésie 1ère. Un protocole d’accord a été signé pour régler les 11 points de revendications concernant notamment des revalorisations salariales et le paiement d’heures supplémentaires.